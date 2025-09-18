\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u0631\u0647 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06f1\u06f4 \u062a\u06cc\u0631\u00bb \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f-\u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0641\u062c\u0631\u060c \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06f1\u06f4 \u062a\u06cc\u0631\u00bb \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n