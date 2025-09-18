En
بازداشت یک چهره مشهور ایرانی در آمریکا

استواری که مدیرعامل یک شرکت بزرگ مهندسی ریلی در تهران است، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ بر خرید و ارسال تجهیزات حساسی چون میکروکنترلرهای پیشرفته، ماژول‌های CPU و رایانه‌های صنعتی نظارت داشته است.
بازداشت یک چهره مشهور ایرانی در آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری، موسسه علوم و امنیت بین‌الملل واشنگتن مدعی شد: بهرام استواری، شهروند ایرانی و مقیم دائم آمریکا، به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران دستگیر شد.

او متهم است از طریق دو شرکت پوششی ثبت‌شده در امارات، تجهیزات الکترونیکی ساخت آمریکا را برای توسعه سیستم‌های سیگنال‌دهی راه‌آهن و مترو به ایران صادر کرده است.

استواری که مدیرعامل یک شرکت بزرگ مهندسی ریلی در تهران است، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ بر خرید و ارسال تجهیزات حساسی چون میکروکنترلرهای پیشرفته، ماژول‌های CPU و رایانه‌های صنعتی نظارت داشته است.

آمریکا ادعا می‌کند که وی به کارکنان خود دستور داده بود در جریان تحقیقات، دولت آمریکا را گمراه کنند.

 

 
