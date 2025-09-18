سارق مسلح: دزدی می کنیم تا مهریه بدهیم

به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت: زن جوان در رابطه با سرقت گفت: «موتورسواران بدون آنکه صورت‌هایشان را پوشانده باشند به سمت ما آمدند و می‌خواستند دو گوشی آیفون 16 و 13 پرومکس ما را سرقت کنند چون من و همسرم مقاومت کردیم ناگهان اسلحه و قمه بیرون کشیدند، یکی از آنها با قمه ضربه‌ای به زیر گردنم زد که مجروح شدم. بعد از سرقت برای اینکه ما آنها را تعقیب نکنیم سوئیچ خودروهایمان را هم بردند. چند رهگذر که ماجرا را دیدند با پلیس تماس گرفتند.»

دستگیری با تیراندازی هوایی

سرهنگ محمد افشار سرکلانتردوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: «با اعلام گزارش زورگیری در محدوده چیتگر به مأموران پلیس پیشگیری بلافاصله طرح مهار آغاز شد. با حضور مأموران کلانتری چیتگر در انتهای بلوار اردستانی، متهمان شناسایی شدند و به آنها دستور ایست داده شد اما آنان توجهی نکردند که در ادامه مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک کردند. تیراندازی هوایی مأموران باعث شد که دو متهم تسلیم شوند. از متهمان دو دستگاه تلفن همراه و دو عدد سوئیچ متعلق به مال‌باختگان کشف و ضبط شد، همچنین یک قبضه کلت کمری، دو قبضه شمشیر، دو تیغه خشاب و چند فقره چک نیز از مخفیگاه متهمان به دست آمد.»

سارقان بدشانس

یکی از متهمان درباره سرقت گفت: «از 6 روز قبل تصمیم به سرقت گرفتیم اما هربار با یک بدشانسی روبه‌رو می‌شدیم و سرقت منتفی می‌شد. تا به روز حادثه رسیدیم که آن هم 10 دقیقه بعد از سرقت دستگیر شدیم.»

چرا وردیج را برای سرقت انتخاب کردید؟

به همراه دوستم برای ورزش به آنجا آمده بودیم که ناگهان با دیدن زن و شوهر تنها وسوسه شدیم که از آنها سرقت کنیم.

ورزشکاری؟

بله من مقام اول استانی در رشته کشتی و فایتر دارم. پیانو هم می‌نوازم.

این علامت سه مثلث که روی گردنت خالکوبی کردی چه معانی دارد؟

تولد، زندگی و مرگ نماد سه مثلثی است که روی گردنم خالکوبی شده است.

با همدستت چطور آشنا شدی؟

از سال‌ها قبل دوستیم در سوپرمارکت کار می‌کردیم. اما از وقتی که همسرهایمان طلاق گرفتند و مهریه خواستند بدبخت شدیم.

چقدر مهریه می‌دهی؟

من ماهی یک ربع سکه باید پرداخت کنم. همدستم هم ماهی 15 میلیون تومان به خاطر مهریه می‌دهد.

سابقه داری؟

7 یا 8 باری به خاطر شرارت، سرقت، خفتگیری و شرخری بازداشت شده‌ام.

شرخری یعنی چی؟

چک بی‌محل وصول می‌کنم و مبالغ بالای 100 میلیون تومان را 5 تا 10 درصد می‌گیرم.