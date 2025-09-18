زمان واریز حقوق بازنشستگان در شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، مستمری و حقوق بازنشستگان در شهریورماه ۱۴۰۴ با زمان‌بندی متفاوت از سوی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

پیشتر حقوق بازنشستگان صنعت نفت روز شنبه، ۲۲ شهریورماه واریز شده است و سایر بازنشستگان حقوق خود را در ۳ روز پایانی شهریورماه دریافت خواهند کرد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که مطابق تغییرات اعمال‌شده از ابتدای سال جاری، پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان به ۳ روز پایانی هر ماه موکول شده است. بر این اساس، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهریورماه در تاریخ‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریور به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وضعیت پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت بخشی از معوقات بازنشستگان فروردین ماه خبر داده و اعلام کرده است که بیش از نیمی از بازنشستگان معوقات خود را دریافت کرده‌اند. وی افزوده که با برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد از معوقات تا پایان شهریور ماه تسویه خواهد شد و بازنشستگان پردرآمد همچنان باید منتظر دریافت باقی‌مانده باشند.

وی همچنین تصریح کرده که برای کمتر از ۲۰ درصد بازنشستگان که حقوق ماهانه آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان است، پرداخت معوقات پس از واریز حقوق شهریورماه آغاز خواهد شد و این گروه به دلیل اولویت‌بندی پرداخت‌ها، در مرحله بعد قرار دارند.

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری در شهریور ۱۴۰۴

حقوق بازنشستگان کشوری معمولا در روز ماقبل پایانی هر ماه واریز می‌شود و تا ساعات پایانی روز آخر ماه ادامه دارد. از این رو بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه واریز خواهد شد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان لشکری در شهریور ۱۴۰۴

حقوق بازنشستگان لشکری روز ۳۱ شهریورماه پرداخت خواهد شد. واریز حقوق این بازنشستگان معمولا در یک روز کاری به طور کامل پرداخت می‌شود.