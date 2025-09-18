En
زمان واریز حقوق بازنشستگان در شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد

بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری حقوق خود را در روزهای پایانی شهریور دریافت خواهند کرد.
زمان واریز حقوق بازنشستگان در شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد / بازنشستگان تامین اجتماعی در این روزها منتظر باشند

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، مستمری و حقوق بازنشستگان در شهریورماه ۱۴۰۴ با زمان‌بندی متفاوت از سوی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت خواهد شد. 

پیشتر حقوق بازنشستگان صنعت نفت روز شنبه، ۲۲ شهریورماه واریز شده است و سایر بازنشستگان حقوق خود را در ۳ روز پایانی شهریورماه دریافت خواهند کرد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که مطابق تغییرات اعمال‌شده از ابتدای سال جاری، پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان به ۳ روز پایانی هر ماه موکول شده است. بر این اساس، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهریورماه در تاریخ‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریور به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وضعیت پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت بخشی از معوقات بازنشستگان فروردین ماه خبر داده و اعلام کرده است که بیش از نیمی از بازنشستگان معوقات خود را دریافت کرده‌اند. وی افزوده که با برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد از معوقات تا پایان شهریور ماه تسویه خواهد شد و بازنشستگان پردرآمد همچنان باید منتظر دریافت باقی‌مانده باشند.

وی همچنین تصریح کرده که برای کمتر از ۲۰ درصد بازنشستگان که حقوق ماهانه آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان است، پرداخت معوقات پس از واریز حقوق شهریورماه آغاز خواهد شد و این گروه به دلیل اولویت‌بندی پرداخت‌ها، در مرحله بعد قرار دارند.

زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری در شهریور ۱۴۰۴

حقوق بازنشستگان کشوری معمولا در روز ماقبل پایانی هر ماه واریز می‌شود و تا ساعات پایانی روز آخر ماه ادامه دارد. از این رو بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه واریز خواهد شد.

زمان واریز حقوق بازنشستگان لشکری در شهریور ۱۴۰۴

حقوق بازنشستگان لشکری روز ۳۱ شهریورماه پرداخت خواهد شد. واریز حقوق این بازنشستگان معمولا در یک روز کاری به طور کامل پرداخت می‌شود.

 

مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
1
پاسخ
بازنشسته گان پولدار بعد از 6 ماه همچنان منتظر واریز میلیاردی دولت مردان باشند که همه بازنشستگان ابر پولدار این زمانه اند و همچنان تا آخر برج همیشه خدا کارت بانگی رفاه پر از عدد صفر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
2
پاسخ
تابناک حقوق باید پرداخت بشه دیگه خبررسانی و تبلیغ نداره انگار یک تحول عظیم صورت میگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
مستمری مادر من در سال 82 با دلار آزاد میشد 500 دلار و الان با این همه اقزایش ریالی تازه شده 300 دلار !!!
یعنی قدرت خرید مادرم 40 درصد کاهش پیدا کرده نسبت به 22 سال قبل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
پرداخت حقوق هم شده دستاورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
تفاوت حقوق فروردین را هنوز نداده اند و هی صحبت از بازنشستگان پردر آمد و ....میکنند....واقعا شرم آوره این پول خود ایشان است و حقشان که اگر فروردین در اختیار داشتند با این تورم قدرت خرید تقریبا دوبرابری داشت.این حق الناس را چه کسی جوابگو است؟
