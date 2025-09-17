En
یک حکم انتصاب جدید در وزارت علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی «دکتر محمدعلی دادگسترنیا» را به عنوان «دستیار رسانه‌ای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت علوم» منصوب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر حسین سیمایی صراف در این حکم با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده دکتر دادگسترنیا، مأموریت‌های مهمی همچون برقراری ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، نخبگان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از عملکرد بخش‌های مختلف وزارت علوم، هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی به‌ویژه شورای اطلاع‌رسانی دولت، و تعامل نزدیک با روابط عمومی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری را بر عهده وی قرار داده است.

وزیر علوم در بخش دیگری از این حکم، خواستار همکاری مطلوب تمام معاونان، مشاوران، روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری با دستیار رسانه‌ای وی و مدیر روابط عمومی شد. در بخش پایانی این حکم، دکتر سیمایی با اشاره به اهمیت شنیدن صدای ذی‌نفعان، دانشجویان، استادان و کارکنان، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت صاحب‌نظران و جلب همکاری آنان شد.

