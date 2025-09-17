En
درخواست طلاق زنی که همسر دوم مرد متاهل شده بود

هانیه تصمیم دارد از شوهرش، رضا جدا شود. این زن از زندگی پر از فراز و نشیبی که داشته می‌گوید.
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، هانیه تصمیم دارد از شوهرش، رضا، جدا شود. این زن از زندگی پر از فراز و نشیبی که داشته می‌گوید.

*چند سال است ازدواج کرده‌اید؟

من و رضا چهار سال صیغه بودیم. بعد عقد دائم کردیم. تقریباً می‌شود هشت سال.

*چطور با هم آشنا شدید؟

با برادرم دوست بود. اینطوری همدیگر را دیدیم و آشنا شدیم.

*بچه هم دارید؟

چهار سال که صیغه بودم، رضا زن داشت. بعد زنش را طلاق داد و من را گرفت. خودش بچه داشت. گفت بچه نمی‌خواهم. من هم قبول کردم.

*چرا زن دوم یک مرد شدی؟

رضا من را دوست داشت. زن اولش اصلاً اهل زندگی نبود. رضا تنها بود.

*دوستش داشتی؟  

خیلی دوستش داشتم. رضا خیلی مهربان است.

*پس چرا می‌خواهی طلاق بگیری؟

زندانی شده. من هم باید زندگی کنم دیگر.

*چرا زندانی شده؟

موادی است. قاچاق کرده.

*می‌دانستی شوهرت قاچاقچی است؟

بله، می‌دانستم. با برادرم کار می‌کرد.

*برادرت هم زندانی است؟

نه، فوت کرده.

*چرا؟

موادی بود.

*طلاق بگیری چه می‌کنی؟

شوهر می‌کنم. چاره ندارم. یکی باید باشد زندگی من را اداره کند.

