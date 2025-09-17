۲۶/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 17 September 2025
۲۰:۲۲
ورزشی
»
ورزشی
پ
اینفوگرافیک: زمانبندی مسابقات فرنگیکاران ایران در زاگرب
۱۰ نماینده ایران در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ۲۷ شهریورماه در زاگرب کرواسی، به مصاف رقیبان خود میروند
برچسب ها
کشتی
مسابقات جهانی
کشتی فرنگی
فرنگی کاران
کشتی گیران
مسابقات قهرمانی
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
گزارش خطا
