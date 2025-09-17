کنسرت محسن یگانه لغو شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u06a9\u0646\u0633\u0631\u062a \u0645\u062d\u0633\u0646 \u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f \u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f6 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0648\u062f\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0633\u0627\u0644\u062a \u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0644\u063a\u0648 \u0634\u062f.\n