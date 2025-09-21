با وجود تاکید دولت بر رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، بررسیهای میدانی تابناک نشان میدهد که این قانون در بسیاری از مناطق تهران عملاً اجرا نمیشود و افزایش قیمت اجاره در بسیاری از مناطق پایتخت از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابانک، افزایش قیمتمسکن در بخش اجاره، فشار مضاعفی را بر مستأجران برای تمدید قرارداد یا نقل مکان به خانه جدید وارد کرده است که بخش عمده ای از آن به دلیل عدم تناسب رشد درآمدها و حقوقها با نرخ تورم واقعی است.در ادامه فهرست خانه هایی که می توان با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در پایتخت رهن کامل کرد، ارائه شده است.
|نام محله
|متراژ
|سال ساخت
|آسانسور
|پارکینگ
|انباری
|سلسبیل جنوبی
|۵۴ متر
|۱۳۹۶
|دارد
|دارد
|دارد
|تهرانسر شمالی
|۶۰ متر
|۱۳۸۰
|دارد
|دارد
|دارد
|گرگان
|۵۰ متر
|۱۳۹۴
|دارد
|دارد
|دارد
|منیریه
|۵۰ متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
|تهران پارس شرقی
|۵۷ متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
|مجیدیه جنوبی
|۵۰ متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید