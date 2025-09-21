بررسی ها نشان می دهد بازار اجاره در تهران در شهریور ۱۴۰۴ با افزایش قیمت‌های قابل توجه، عدم رعایت قوانین مصوب و فشار فزاینده بر مستأجران همراه بوده است که این وضعیت نشان‌دهنده بحران عمیق در این بخش از اقتصاد کشور است.

​با وجود تاکید دولت بر رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی تابناک نشان می‌دهد که این قانون در بسیاری از مناطق تهران عملاً اجرا نمی‌شود و ​افزایش قیمت اجاره در بسیاری از مناطق پایتخت از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابانک، افزایش قیمت‌مسکن در بخش اجاره، فشار مضاعفی را بر مستأجران برای تمدید قرارداد یا نقل مکان به خانه جدید وارد کرده است که بخش عمده ای از آن به دلیل عدم تناسب رشد درآمدها و حقوق‌ها با نرخ تورم واقعی است.در ادامه فهرست خانه هایی که می توان با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در پایتخت رهن کامل کرد، ارائه شده است.