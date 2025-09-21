En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

با ۶۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان رهن کرد؟/شکست برنامه مسکنی دولت محرض شد

بررسی ها نشان می دهد بازار اجاره در تهران در شهریور ۱۴۰۴ با افزایش قیمت‌های قابل توجه، عدم رعایت قوانین مصوب و فشار فزاینده بر مستأجران همراه بوده است که این وضعیت نشان‌دهنده بحران عمیق در این بخش از اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۸۰
| |
3 بازدید

با ۶۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان رهن کامل کرد؟ / شکست برنامه مسکنی دولت محرض شد

​با وجود تاکید دولت بر رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی تابناک نشان می‌دهد که این قانون در بسیاری از مناطق تهران عملاً اجرا نمی‌شود و ​افزایش قیمت اجاره در بسیاری از مناطق پایتخت از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابانک، افزایش قیمت‌مسکن در بخش اجاره، فشار مضاعفی را بر مستأجران برای تمدید قرارداد یا نقل مکان به خانه جدید وارد کرده است که بخش عمده ای از آن به دلیل عدم تناسب رشد درآمدها و حقوق‌ها با نرخ تورم واقعی است.در ادامه فهرست خانه هایی که می توان با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در پایتخت رهن کامل کرد، ارائه شده است.

نام محله  متراژ  سال ساخت  آسانسور  پارکینگ  انباری 
سلسبیل جنوبی  ۵۴ متر  ۱۳۹۶  دارد  دارد  دارد 
تهرانسر شمالی  ۶۰ متر  ۱۳۸۰  دارد  دارد  دارد 
گرگان  ۵۰ متر  ۱۳۹۴  دارد  دارد  دارد 
منیریه  ۵۰ متر  ۱۳۸۴  - - دارد 
تهران پارس شرقی ۵۷ متر  ۱۳۸۴  - - دارد 
مجیدیه جنوبی ۵۰ متر  ۱۳۸۴  - - دارد 
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مسکن قیمت اجاره مسکن افزایش قیمت مسکن بازار اجاره در تهران
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
با ۸۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان رهن کامل کرد؟ / رونمایی از قیمت‌های جدید رهن و اجاره
با ۵۰۰ میلیون تومان کدام محله‌ها می‌توان اجاره کرد؟+جدول
وضعیت بازار اجاره در مناطق مختلف تهران چگونه است؟ / رونمایی از الگوی جدید برای خرید و فروش ملک
با ۴۰۰ میلیون کجای تهران می‌توان رهن کرد؟/رشد شتابان اجاره بها در تابستان امسال
با ۴۰۰ میلیون کجای تهران می‌توان اجاره کرد؟/ مستاجران بخوانند
با ۷۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان خانه رهن کرد؟+جدول
با ۳۰۰ میلیون کجا می‌توان خانه اجاره کرد؟/ قیمت اجاره در نواحی مختلف تهران
اجاره مسکن در منطقه ۶ تهران چقدر پول نیاز دارد؟/ قیمت اجاره آپارتمان در فاطمی و یوسف آباد+جدول
قیمت اجاره ها بی سر وصدا بالا رفت/قانونی که اجرا نشد و هیچ کس هم به روی خودش نیاورد !
با ۷۰۰ میلیون تومان پول پیش کجا خانه اجاره کنیم؟
با وام جدید مسکن، ۲۰ متر خانه در تهران بخرید و هر ماه ۳۵ میلیون تومان قسط بدهید!
با ۴ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟/ اقتصادی‌ترین محله‌های تهران را بشناسید
گرانی مسکن دلیل کاهش دسترسی به خدمات درمانی کشور
افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
قیمت رهن و اجاره مسکن در منطقه حکیمیه تهران
بازار مسکن یک پله دیگر افت کرد
افزایش قیمت واگذاری مسکن مهر غیرقانونی است
قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران
پشت پرده افزایش قیمت مسکن
85 درصد افزایش قیمت مسکن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zkm
tabnak.ir/005Zkm