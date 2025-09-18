یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی شهریورماه، طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، طی روزهای آینده به حساب مشمولان واریز میشود. همزمان اما، باید منتظر حذف بخش دیگری از یارانهبگیران باشیم؛ اتفاقی که بار دیگر موجب تغییر ساختار جمعیتی دریافتکنندگان یارانه در کشور خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرحله ۱۷۵ یارانه نقدی شهریورماه قرار است ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار در دهکهای چهارم تا نهم واریز شود. مبلغ این یارانه برای هر عضو خانوار، ۳۰۰ هزار تومان است و قابل برداشت خواهد بود. پیشبینی میشود همانند ماه گذشته، شاهد حذف بخشی از یارانهبگیران باشیم؛ چرا که در مردادماه، یارانه بیش از ۳ میلیون نفر از فهرست دریافتکنندگان حذف شد.
هفتههای گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی سه دهک بالای درآمدی تا پایان شهریورماه حذف خواهد شد؛ بنابراین روند ریزش یارانهبگیران همچنان ادامه دارد.
چه کسانی از لیست یارانه حذف میشوند؟
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها، در گفتگو با تابناک تأکید کرده است که شاخص اصلی حذف یارانه، درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان پس از کسر اجارهبهاست و این معیار هماکنون توسط وزارت رفاه در حال اجراست. نوروزی همچنین خاطرنشان کرد که قانون مانع اعتراض افراد به حذف یارانه آنها نمیشود و شهروندان میتوانند از طریق سامانههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها اعتراض خود را ثبت کنند. او یادآور شد که فرآیند ورود و خروج افراد از فهرست یارانهبگیران، یک روند مستمر است و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر در ساختار خانوارها رخ میدهد.
بنابراین، یکشنبه ۳۰ شهریورماه زمان واریز یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی دهکهای مشمول است و انتظار میرود بخش دیگری از یارانهبگیران مشابه ماه گذشته، از فهرست حذف شوند.
چه کسانی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی گرفتند؟
این در حالی است که پیشتر، ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی دهکهای اول تا سوم به حساب بیش از ۱۰ میلیون سرپرست خانوار واریز شده بود. مجموع دریافتکنندگان یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم به ۲۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر میرسد که مبلغ یارانه به حساب سرپرستان خانوار در ۲۸ بانک عامل واریز و قابل برداشت است.
روند اخیر نشان میدهد که سیاستهای یارانهای دولت در شهریور ۱۴۰۴ با هدف تمرکز منابع به دهکهای کمدرآمد ادامه دارد و در عین حال، حذف یارانهبگیران پردرآمد، یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار حمایت نقدی در کشور است.
