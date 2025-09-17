En
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا

دختران بسکتبال ایران در مرحله پلی‌آف مسابقات کاپ آسیا دیویژن B مقابل مالزی به برتری رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B، امروز (چهارشنبه- ۲۶ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برابر تیم ملی مالزی میزبان مسابقات به رقابت پرداخت و با نتیجه ۶۲ بر ۳۳ به برتری رسید.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۱۹ - مالزی ۸

کوارتر دوم: ایران ۱۳ - مالزی ۱۱

کوارتر سوم: ایران ۱۳ - مالزی ۴

کوارتر چهارم: ایران ۱۷ - مالزی ۱۰

الینا کاظم‌آوینی با ۲۵ امتیاز کارایی ۲۲ را ثبت کرد.

دختران ایران در مرحله گروهی در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه بودند که برابر هند شکست خوردند و مقابل ازبکستان و ساموا به پیروزی رسیدند. آنها در مرحله پلی آف با برد برابر مالزی به نیمه نهایی رسیدند. ایران در مرحله بعد باید برابر هنگ کنگ به میدان برود.

تیم‌های هند و هنگ کنگ به عنوان صدرنشین گروه به صورت مستقیم راهی مرحله نیمه نهایی شدند. اندونزی با شکست ازبکستان و ایران با شکست مالزی نیز به نیمه نهایی راه یافتند.

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در این رقابت‌ها هستند.

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست‌آقایان به عنوان مربی و آرمن الله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب‌رییس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

برنامه و نتایج ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها:

ایران ۶۷ - هند ۷۰

ایران ۷۸ - ساموا ۴۵

ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴

ایران ۶۲ - مالزی ۳۳

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

ملی‌پوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.

