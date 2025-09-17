En
نقش کشتی‌گیران ایرانی بر دیوارنگاره میدان انقلاب

تازه‌ترین دیوارنگاره میدان انقلاب با تصاویری از ملی‌پوشان قهرمان کشتی آزاد کشورمان با شعار «قهرمانی با قدرت و معنویت» اکران شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۶۷
328 بازدید

نقش کشتی‌گیران ایرانی بر دیوارنگاره میدان انقلاب

