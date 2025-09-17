En
اعلام ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها

ساعت آغاز به کار اداراتی که در واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است.
اعلام ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران؛ علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک‌ها را اعلام کرد. بر اساس این اعلامیه، ساعت کاری واحد‌های نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز می‌شود و ساعت کاری واحد‌های صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود. ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷:۰۰ شروع می‌شود.

در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

