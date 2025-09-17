پاسخ مدیرعامل سازمان انتقال خون خطاب به رئیس دیوان محاسبات/ دستور فرمایید دقت کنند!

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در پی انتشار خبری مبنی بر هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون، به آن واکنش نشان داد و نامه را به رئیس دیوان محاسبات ارسال کرد.

بعد از انتشار خبر هشدار دیوان محاسبات به سازمان انتقال خون ایران درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون، مدیرعامل این سازمان در نامه‌ای به احمدرضا دستغیب، ضمن ارائه پاسخ و تبیین موفقیت‌ها و عملکرد سازمان متبوع خود، خواستار توجه و دقت کارشناسان مربوطه در تهیه گزارش‌های "منتسب" به دیوان شد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در نامه مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به رئیس دیوان محاسبات آمده است: ارسال پلاسما دقیقا در راستای حفظ بیت ­المال صورت گرفته و قیمت آن نیز از طریق فراخوان مزایده و طبق مصوبه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران تعیین شده است.

متن کامل نامه مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است؛

"احتراما در پاسخ به خبر منتشر شده از جانب دیوان محاسبات کشور با موضوع صادرات ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون بدون لوله، موارد ذیل جهت استحضار حضرتعالی ایفاد می­گردد.

۱- طی سال­­­های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ (بخش زیادی در سال ۱۴۰۱ و بخش دیگر در سال ۱۴۰۳ لغایت مهر ماه) مجموعا ۳۷۷/۶۹۷۰۹ لیتر پلاسمای غیرقابل پالایش برای پالایشگر خارجی ارسال شده است و تقریبا در ۱۱ ماه گذشته هیچ­گونه ارسال پلاسمای غیرقابل پالایش به خارج از کشور صورت نگرفته است. همچنین طی سالیان اخیر و پس از رفع کمبود لوله‌های NAT، تمامی پلاسما‌های تولیدی دارای لوله بوده و قابل پالایش می‌­باشند.

۲- علت ایجاد و انباشت پلاسمای بدون لوله NAT، کمبود جهانی لوله NAT در سال­های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و هیچ­گونه قصوری صورت نگرفته است. همچنین به ­دلیل آن که این پلاسما، مازاد بر نیاز مراکز درمانی کشور بوده و پالایشگر داخلی نیز توان انجام آزمایش مستقیم NAT بر روی پلاسمای بدون لوله را نداشته است، پلاسمای بدون لوله NAT برای پالایشگر خارجی ارسال گردیده است.

۳- شورای ­عالی سازمان انتقال خون ایران در مصوبه شماره (۴) چهل و یکمین جلسه شورا مورخ ۲۲مرداد ۱۴۰۱با مضمون «سازمان انتقال خون مجاز می‌­باشد پلاسمای غیرقابل پالایش برای تولید دارو‌های مشتق از پلاسما شامل FFP و CPP خود را برابر مقررات سازمان غذا و دارو با رویکرد انحصارشکنی و از طریق فراخوان شرکت­های پالایشگر متقاضی ارسال نماید»، در خصوص پلاسمای غیرقابل پالایش به هر علت تعیین تکلیف نموده است و ارسال ۳۷۷/۶۹۷۰۹ لیتر پلاسما در اجرای مصوبه فوق­الاشاره و بر اساس صورتجلسه تاییدی با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی از جمله معاون محترم وقت دیوان محاسبات کشور صورت گرفته است. به ­علاوه، با توجه به تاریخ انقضای پلاسمای مورد نظر، در صورتی­ که ارسال به پالایشگر خارجی صورت نمی ­گرفت، پلاسمای مذکور بایستی امحا می­ شد؛ بنابراین ملاحظه می­‌فرمایید که این ارسال دقیقا در راستای حفظ بیت ­المال صورت گرفته و قیمت آن نیز از طریق فراخوان مزایده و طبق مصوبه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران تعیین گردیده است.

۴- در حالی که در سالیان گذشته میانگین سالانه تهیه پلاسمای قابل پالایش (قابل تبدیل به دارو) از خون­های اهدایی حدود ۱۷۰ هزار لیتر بوده است، طی سه سال اخیر با اصلاح زیرساخت­ها و دستورالعمل­های سازمان، میزان پلاسمای قابل پالایش تولید شده دارای لوله NAT روند افزایشی داشته، به نحوی که در سال ۱۴۰۳ به رقم غرورآفرین ۳۵۰ هزار لیتر رسیده است.

۵- نسبت دادن کمبود دارو‌های مشتق از پلاسما به ارسال پلاسمای بدون لوله به خارج از کشور و در نتیجه واردات پرهزینه این داروها، با واقعیت­های موجود بسیار فاصله دارد، به نحوی که هم­اکنون حدود ۳۰۰ هزار لیتر پلاسمای قابل پالایش ذخیره شده در سازمان انتقال خون، به­دلیل ظرفیت پایین پالایشگر‌های داخلی و محدودیت موجود در ارسال به پالایشگر خارجی ناشی از تحریم­ها و برخی مشکلات دیگر طی سالیان اخیر، هنوز تبدیل به دارو نگردیده است.

۶- همانگونه که مستحضرید با حمایت سازمان انتقال خون و علیرغم موانع موجود، در سال گذشته آرزوی ۲۰ ساله کارکنان این سازمان در خصوص انجام آزمایش غربالگری مولکولی NAT بر روی خون­های اهدایی در کشور محقق گردید و هم­اکنون غربالگری ویروسی بسیارپیشرفته خون­های اهدایی میسر می­باشد که این امر موجب به حداکثر رسیدن ضریب سلامت خون در کشور و کاهش نزدیک به صفر آلودگی بیماران مصرف­کننده خون و فراورده­های آن شده است. این در حالی است که با افزایش تولید پلاسما و نیز ظرفیت پالایش پلاسما، ان­شاالله در آینده نزدیک تمامی دارو‌های مشتق از پلاسمای مورد نیاز بیماران، در داخل کشور تولید خواهند شد.

۷- طی چهار سال اخیر با تلاش مضاعف کارکنان خدوم سازمان انتقال خون در سراسر کشور و در سایه توانمندی و تعهد این عزیزان، ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در پلاسمای استحصالی از خون اهداکنندگان عزیز رخ داده است و همگان مطمئن باشند که خادمان آن­ها در این سازمان، پاسداری از خون­های اهدایی را وظیفه‌ای مقدس و همیشگی می‌دانند.

در پایان ضمن قدردانی از حمایت­‌های همیشگی جنابعالی که خود، از عزیزان اهداکننده مستمر خون می­‌باشید، استدعا دارد دستور فرمایید در انتشار مطالب منتسب به دیوان محاسبات کشور، که از نظر اینجانب و همکارانم نقش مهمی در حسن جریان امور در دستگاه­های اجرایی کشور دارد، دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا خدای­ ناکرده سهوا موجبات خدشه به اعتماد عمومی نسبت به این سازمان­ حیاتی فراهم نگردد.

دکتر مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران "