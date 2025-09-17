ماجرای خروج ماده عجیب در اصفهان

طبق اظهارات رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، ریزش گل حفاری در خیابان نشاط اصفهان ممکن است به‌دلیل شکاف، شکستگی لوله یا تزریق بیش از حد باشد و برای تعیین علت دقیق نیاز به بررسی فنی و تطبیق با نقشه تونل‌ها و قنات‌ها است.

تصویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد ماده‌ای عجیب روی سطح خیابان نشاط اصفهان ظاهر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، درباره این ماجرا توضیح داد: «این ماده در واقع گل حفاری است که برای پایدارسازی جداره تونل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگام فعالیت دستگاه حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان در عمق ۲۲ متری، این گل از طریق منافذ زیرزمینی مانند چاه‌ها به سطح خیابان و حتی چند منزل مسکونی نفوذ کرده است.»

از سوی دیگر، ایمان انتظام‌سلطانی، رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در گفت‌و‌گو با رکنا تأکید کرد که اتفاق خیابان نشاط «فرو‌ریزش» است نه «فرونشست». او توضیح داد: «در اصفهان اخیرا دو ریزش رخ داده؛ یکی ناشی از آسیب در شبکه فاضلاب و دیگری احتمالا مربوط به تونل مترو. برخی هر نوع ریزش را فرونشست می‌نامند، در حالی که فرونشست پدیده‌ای منطقه‌ای است و معمولاً به دلیل برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌ها ایجاد می‌شود که باعث تراکم زمین و ایجاد شکاف و نشست وسیع می‌شود؛ اما مواردی مثل اتفاق اخیر، فرو‌ریزش‌های سطحی هستند و ماهیتی کاملاً متفاوت دارند. درست مانند حادثه شهران که هیچ ارتباطی با فرونشست جنوب غرب تهران نداشت.»

او در تشریح عوامل فرو‌ریزش گفت: «این نوع رخداد‌ها معمولاً در جا‌هایی مثل قنات‌ها یا بالای تونل‌های مترو دیده می‌شوند، اگر زیرساخت‌ها اصولی ساخته نشوند یا مکان‌های در حال حفاری که نگهداری مناسبی نداشته باشند این موضوع بیشتر به مهندسی سازه‌های زیرزمینی مرتبط است تا پدیده‌های زمین‌شناسی گسترده.»

انتظام‌سلطانی همچنین درباره نحوه رسیدن این ماده به سطح زمین گفت: «احتمالاً در هنگام حفاری و یا بالای محل تونل این فوم از طریق شکاف‌ها و سطوح بازشدگی به سطح آمده است. حتی ممکن است شکستگی لوله حفاری و یا تزریق زیاد گل حفاری موجب این امر شده باشد که باید در این مورد اطلاعات دقیق را از خود شهرداری و مسئولان محلی گرفت و برای مشخص شدن علت دقیق، باید بررسی‌های موردی و مطالعات فنی انجام شود. نخستین گام هم این است که موقعیت دقیق ریزش با نقشه تونل‌های مترو و قنات‌ها تطبیق داده شود تا معلوم شود منشأ اصلی حادثه کجاست.»