جزئیاتی از پرونده بابک شهبازی، جاسوس موساد

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ شهبازی به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاههای خنککننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزههای مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و از مختصات و ویژگیهای دیتاسنترهای آنها اطلاع داشته لذا تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی میکند، اما به دلیل ترس از افشا شدن هویتش اسماعیل فکری را با بهانه تخصص و آگاهی بیشتر از رایانه و تسلط به زبان انگلیسی در ازای دریافت پول به عنوان همکار وارد پروژه میکند.
شهبازی اواخر سال ۱۴۰۰ در یک گروه مجازی با اسماعیل فکری (که او هم در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ و با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی اعدام شد) آشنا میشود. شهبازی از اسماعیل فکری میخواهد به صفحات مجازی متعلق به اسرائیل مراجعه کند و با ارائه پیشنهاد فروش اطلاعات سران رده بالای نظام و محل حضور و تردد آنها، درخواست تامین امنیت خود و خانوادهاش، اقامت دائم در آمریکا و مبلغ یکصد و بیست میلیون دلار پول نقد و یا ارز دیجیتال را مطرح کند.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ به درخواست افسر موساد، جلسهای از طریق نرم افزار اسکایپ با بابک شهبازی و اسماعیل فکری برگزار میشود و این افراد به مدت یکساعت مورد تخلیه اطلاعاتی قرار میگیرند. افسر موساد به بابک شهبازی در این جلسه اطمینان میدهد که افرادی که با سرویس موساد همکاری میکنند تحت حمایت کامل آن سرویس هستند و قبل از اینکه اتفاقی برای آنها و یا خانواده شان بیفتد، موساد آنها را از امنترین کانال از کشور خارج میکند.
بابک شهبازی در مکالمه دوم اسکایپی با افسر موساد عنوان میکند که کارت ورود به برخی از مجموعههای حساس و مهم را دارد و خودروی وی بازرسی نمیشود و میتواند بمبی را به داخل مراکز مورد نظر ببرد و موساد آن را بعد از چند سال منفجر کند.
در ادامه بابک شهبازی به صورت مستقل با چهار افسر موساد ارتباط میگیرد و تخلیه اطلاعاتی میشود. شهبازی در ارتباطهایی که به صورت هفتگی با عناصر سرویس داشته نشانی دقیق پروژهها، نوع فعالیت پروژهها، تعداد نیروی انسانی فعال در هر پروژه، نحوه ورود و خروج از هر مجموعه، مشخصات رئیس و افراد کلیدی، مسائل فنی و نقاط ضعف و قوت پروژهها را برای افسران مرتبط خود ارسال میکند.
شهبازی پس از دستگیری دلیل اصلی ارتباط با سرویس جاسوسی موساد را دریافت پول و اقامت کشور خارجی مطرح کرد و در ازای همکاری خود با موساد مبالغی را به صورت رمز ارز دریافت کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید