به گزارش تابناک؛ علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال در واکنش شایعه به جدایی از این باشگاه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخاطر هیچ مسئولیتی استقلال را ترک نخواهم کرد. همیشه در خدمت استقلال خواهم بود مگر اینکه نخواهند بمانم یا دیگر نتوانم موثر باشم.»

او در ادامه نوشت: «پیش از آمدن به استقلال گفتم برای من افتخاری بالاتر از خدمت به استقلال و شادی هواداران نیست.»

پس از جدایی نظری جویباری از مدیرعاملی استقلال، تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.