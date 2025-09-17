En
علی تاجرنیا: اگر نخواهند می‌روم

رئیس هیئت‌مدیره استقلال: فقط در دو حالت می‌روم؛ اگر نخواهند یا بی‌اثر شوم
علی تاجرنیا: اگر نخواهند می‌روم

به گزارش تابناک؛ علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال در واکنش شایعه به جدایی از این باشگاه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخاطر هیچ مسئولیتی استقلال را ترک نخواهم کرد. همیشه در خدمت استقلال خواهم بود مگر اینکه نخواهند بمانم یا دیگر نتوانم موثر باشم.»

او در ادامه نوشت: «پیش از آمدن به استقلال گفتم برای من افتخاری بالاتر از خدمت به استقلال و شادی هواداران نیست.»

پس از جدایی نظری جویباری از مدیرعاملی استقلال، تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.

علی ایمانزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
باسلام بعنوان یک طرفدار تیم استقلال، ایشان را فردی با دانش و مدیر و مدبر دیدم؛ حیف است استقلال از چنین مسیولانی خالی شود.
