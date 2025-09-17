En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر

اتحادیه جهانی کشتی پس از پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب رقابت‌های دو وزن پایانی را روایت کرده است که در آن به انتقام رحمان عموزاد و کایل اسنایدر اشاره دارد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۲۹
| |
963 بازدید
|
۱

انتقام تاریخی عموزاد در زاگرب؛ ایران بعد از ۱۲ سال قهرمان جهان شد

رحمان عموزاد که در فینال کشتی آزاد المپیک ۲۰۲۴ پاریس مقابل کویتا از ژاپن شکست خورده بود به بهترین شکل انتقام گرفت و کایل اسنایدر هم در حالی که به آذرپیرا باخت و دستش به مدال برنز المپیک نرسید، این بار در فینال جهانی دست به انتقام زد؛ هرچند در دیداری نزدیک با کشتی‌گیر ۹۷ کیلوگرم ایران که حالا با شکست تاج‌الدینوف از ستاره‌های کشتی جهان است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قهرمانی تیم ایران پس از ۱۲ سال در شرایطی رقم خورد که مسابقات یک روز دیگر ادامه داشت و تیم ایران در روز پایانی با یک طلا و یک نقره، کارنامه خود را تکمیل کرد.

پس از این قهرمانی، اتحادیه جهانی کشتی گزارشی از روز پایانی مسابقات داد که پایه این گزارش درخشش رحمان عموزاد در فینال مقابل قهرمان المپیک بود که به شرح زیر است.

مسابقات جهانی کشتی آزاد در زاگرب شب گذشته با درخشش رحمان عموزاد به پایان رسید؛ جایی که قهرمان ایرانی نه‌تنها شکست تلخ المپیک پاریس را جبران کرد، بلکه در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم با نمایشی طوفانی، ۱۰ بر صفر کوتارو کیوکا از ژاپن را شکست داد و به مدال طلای جهان رسید.

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم پس از قهرمانی گفت: «تقریباً یک سال برای این لحظه صبر کرده بودم. از نظر بدنی، ذهنی و حتی در بخش آنالیز زحمت زیادی کشیدم. خیلی خوشحالم که این عنوان مال من شد.»

عموزاد که پیش‌تر قهرمانی جهان در ۲۰۲۲ و سه طلای متوالی آسیا (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) را به دست آورده بود، درباره آینده گفت: «این تازه شروع راه من است. اهداف بزرگ‌تری دارم. در دو ماه آینده در بازی‌های اسلامی کشتی می‌گیرم و هر جایی که کادر فنی صلاح بداند، حضور خواهم داشت.»

با این حال، شب قهرمانی برای تیم ملی ایران کامل شد؛ پیش از برگزاری فینال‌ها هم قهرمانی تیمی را قطعی کرده بودند و در پایان با ۱۴۵ امتیاز بعد از ۱۲ سال بر سکوی نخست جهان ایستادند. آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد و ژاپن با ۱۱۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

انتقام تاریخی عموزاد در زاگرب؛ ایران بعد از ۱۲ سال قهرمان جهان شد

عموزاد در واکنش به این قهرمانی تیمی تأکید کرد: «۱۲ سال بود این عنوان از دست ایران رفته بود، اما بالاخره با ۷ مدال دوباره به آن رسیدیم. خیلی خوشحالم که مردم ایران شاد شدند و همین شادی برای من ارزشمندتر از همه‌چیز است.»

آخرین رویارویی این دو کشتی‌گیر در المپیک پاریس بود که کیوئوکا با شگفتی ۱۰ بر ۳ عموزاد را شکست داد و قهرمان شد؛ اما در زاگرب نتیجه به کلی متفاوت رقم خورد. عموزاد از همان ثانیه‌های نخست کنترل کامل مبارزه را در دست گرفت، با فنون متوالی ۶ بر صفر پیش افتاد و سرانجام در کمتر از سه دقیقه کار را تمام کرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علاوه بر طلای عموزاد؛ اومیدجان جالولوف از ازبکستان با نتیجه ۷ بر یک برابر ابراهیم ابراهیموف اروپایی قهرمان شد و نخستین مدال جهانی‌اش را گرفت. ریل وودز از آمریکا هم با پیروزی ۳ بر یک مقابل پیمان بیابانی (نماینده کانادا) به برنز رسید.

نبرد اسنایدر و آذرپیرا؛ کشمکش ادامه‌دار دو غول ۹۷ کیلویی
در دیگر دیدار مهم، کایل اسنایدر آمریکایی نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل امیرعلی آذرپیرا از ایران، چهارمین طلای جهانی خود را کسب کرد؛ بردی که برای او حکم انتقام دیدار رده‌بندی المپیک ۲۰۲۴ پاریس را داشت.

در این وزن، امیرعلی آذرپیرا در فینال برابر قهرمان جهان و المپیک، کایل اسنایدر آمریکایی، تن به شکست ۴ بر ۲ داد و به مدال نقره بسنده کرد. این جدال، ادامه رویارویی‌های پرکشمکش این دو کشتی‌گیر بود؛ از جمله نخستین مبارزه در زاگرِب اوپن ۲۰۲۳ که اسنایدر با نتیجه ۳ بر صفر برد، پیروزی ۶ بر ۳ آذرپیرا در فینال سال بعد، و غلبه ۴ بر ۱ او در دیدار رده‌بندی المپیک پاریس.

اسنایدر پس از چهارمین طلای جهانی‌اش گفت: «آذرپیرا کشتی‌گیر سخت‌کوشی است. در المپیک او را خسته کرده بودم، اما وقفه‌های مکرر مسابقه به ضررم شد. این بار تا ثانیه‌های پایانی کار به جدال نزدیک کشید. رمز ماندگاری در این سطح فقط تواضع و ادامه یادگیری است. من امسال سخت‌تر از همیشه تمرین کردم و همین مسیر را باید سال به سال ادامه داد.»

انتقام تاریخی عموزاد در زاگرب؛ ایران بعد از ۱۲ سال قهرمان جهان شد

تاج‌الدینوف خسته، اما با برنز
دیگر چهره مهم این وزن، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و قهرمان المپیک پاریس بود که پس از شکست برابر آذرپیرا در نیمه‌نهایی، در دیدار رده‌بندی سختی برابر احمد ماگامائف بلغاری قرار گرفت. تاج‌الدینوف که شروع ضعیفی داشت و حتی بار‌ها در آستانه شکست قرار گرفت، در نهایت با استفاده از امتیازگیری در لحظات پایانی و تأیید ویدیویی، با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ پیروز شد و به مدال برنز رسید.

مدال برنز دیگر این وزن نصیب آرش یوشیدا از ژاپن شد؛ کشتی‌گیری با پدری ایرانی که با برتری ۶ بر صفر بر بارانوفسکی از لهستان، به سنگین‌ترین مدال تاریخ ژاپن در اوزان بالا دست یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رحمان عموزاد امیرعلی آذرپیرا تیم ملی کشتی آزاد تیم ملی کشتی احمد تاج الدینوف کایل اسنایدر کشتی قهرمانی جهان
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جایزه شکست اسنایدر آمریکایی به کشتی‌گیر تهرانی
پدیده کشتی ایران، آرش یوشیدا را حذف کرد
جهانیِ متفاوت از ۳ جهانی قبلیِ کامران قاسم‌پور؛ خوانِ آخر برای گلادیاتور!
انتقام بی رحمانه عموزاد از قهرمان المپیک/ آذرپیرا نقره‌ای شد + فیلم
آذرپیرا: می‌دانستم اینبار اسنایدر را شکست می‌دهم
بازگشت حسن یزدانی و زنگ خطر برای امیرعلی آذرپیرا/ کوبیدن میخ در ۹۷ کیلوگرم پیش از بازگشت رکورددار ایرانی!
آذرپیرا خطرناک‌ترین حریف سعدالله‌یف و تاج‌الدینوف است/ قاسمپور فرود نداشته؛ خودمان فینال جهانی داشتیم!
باورنکردنی: بحرین در کشتی جهان طلا گرفت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
انتقام
انتقام
انتقام

متاسفانه مثل اینکه داخل مغز بعضی ها فقط این کلمه حک شده ...
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۱ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zjx
tabnak.ir/005Zjx