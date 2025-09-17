En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوستر باشگاه استقلال برای بازی با الوصل

کد خبر: ۱۳۲۸۹۹۲
| |
687 بازدید
|
۱
پوستر باشگاه استقلال برای بازی با الوصل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال با الوصل بازی استقلال با الوصل استقلال  پوستر
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: پوستر سپاهان برای مسابقات آقایان و بانوان باشگاه
پوستر جذاب پرسپولیس برای دیدار مقابل فولاد
منیر الحدادی: خوشحالم به تیم استقلال آمدم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
1
1
پاسخ
امیدوارم بهتر از تراکتور و سپاهان بازی کنند..مخصوصا بهتر از سپاهان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۳ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjM
tabnak.ir/005ZjM