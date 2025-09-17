تارا V1 پلاس؛ محصولی روی پلتفرم جدید اما گرفتار مشکلات قدیمی/ ترمزی که نمی گیرد؟

بازار خودرو‌های دنده‌ای در بازه قیمتی حدود یک میلیارد تومان، همچنان با کمبود گزینه‌های متنوع روبه‌روست. در این میان تنها تارا و شاهین روی پلتفرم‌های جدیدتر توسعه یافته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی این خودرو‌ها نیز از مشکلات فنی و کیفی جدی بی‌نصیب نمانده‌اند.

در شرایطی که خریداران خودرو‌های دنده‌ای در حدود یک میلیارد تومان تنها میان شاهین، سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا حق انتخاب دارند، به نظر می‌رسد تنها دو گزینه یعنی تارا و شاهین به دلیل بهره‌گیری از پلتفرم‌های جدیدتر، ارزش بررسی دقیق‌تری دارند. با این حال، تجربه رانندگی و بازخورد کاربران نشان می‌دهد حتی این دو خودرو نیز مشکلات خاص خود را دارند. توقع‌ها این بود حالا که کروز تقریبا، کامل ضمام ایران خودرو را به دست گرفته است کیقیت محصولات ایران خودرو حداقل مقداری بالاتر برود، اما...

تارا V۱ پلاس با موتور ۱.۶ لیتری TU۵ پلاس عرضه می‌شود؛ پیشرانه‌ای که توان تولید ۱۱۳ اسب بخار قدرت و ۱۴۴ نیوتون‌متر گشتاور دارد و با گیربکس شش‌سرعته دستی هماهنگ شده است. کلاچ هیدرولیکی، ترمز‌های دیسکی مجهز به ABS، وزن ۱۱۷۰ کیلوگرم و تایر‌های ۱۵ اینچی از دیگر ویژگی‌های فنی این خودرو هستند.

مشکل اصلی تارا سواری چیست؟

پشت فرمان تارا، کیفیت عایق‌بندی کابین در مقایسه با دیگر محصولات داخلی کاملاً مشهود است. صدای موتور و تایر‌ها در سرعت‌های پایین به سختی شنیده می‌شود، اما این برتری در سرعت‌های بالاتر از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رنگ می‌بازد. در همین شرایط است که مشکل اصلی خودرو خودنمایی می‌کند: ناپایداری و حرکات گهواره‌ای محور عقب که حتی سیستم کنترل پایداری نیز قادر به مهار کامل آن نیست.

کاربران نظرات کاملاً متناقضی درباره کیفیت سواری تارا V۱ پلاس ارائه کرده‌اند؛ برخی آن را نرم و قابل قبول می‌دانند و برخی دیگر خشک و گیج‌کننده. علت این تناقض به طراحی سیستم تعلیق عقب باز می‌گردد که به دلیل فنربندی ضعیف، رفتاری غیرقابل پیش‌بینی دارد. در مسیر‌های صاف سواری نرم و راحت است، اما در دست‌انداز‌های عمیق یا سرعت‌های بالا، خودرو ناگهان رفتاری متفاوت از خود بروز می‌دهد.

ترمزها ، جایی که فرصتی برای اشتباه نیست!

یکی از اساسی‌ترین ایرادات تارا V۱ پلاس به سیستم ترمز آن بازمی‌گردد. پدال ترمز خلاصی زیادی دارد، عملکرد آن غیرخطی است و اعتماد راننده را کاهش می‌دهد. حتی گزارش‌هایی از بروز حوادث به دلیل خالی کردن ترمز در نسخه‌های اتوماتیک منتشر شده است. این مسئله عملاً به پاشنه آشیل تارا تبدیل شده و نیازمند رسیدگی فوری ایران‌خودرو است.

کابین و فضای سرنشین

کابین تارا یکی از نقاط قوت اصلی آن است. طراحی داخلی، ارگونومی صندلی‌ها و فضای پای مناسب سرنشینان عقب مزیت‌های جدی این خودرو به شمار می‌روند. صندوق عقب ۶۴۰ لیتری نیز آن را به گزینه‌ای مناسب برای خانواده‌ها تبدیل می‌کند. با این وجود، نبود دریچه تهویه عقب، جمع نشدن برقی آینه‌ها و برخی ایرادات کیفی مانند لق بودن صندلی راننده یا خطا‌های برقی مکرر، از نقاط ضعف کابین محسوب می‌شوند. که البته آینه های تاشو اتوماتیک برقی در کلاس تارا v4 به عنوان آپشن ارائه شده است .

تارا V۱ پلاس اگرچه در مقایسه با محصولات قدیمی‌تر داخلی، تجربه رانندگی متفاوت‌تری ارائه می‌دهد و از مزایایی مانند عایق‌بندی مناسب، کابین جادار و صندلی‌های راحت برخوردار است، اما ضعف‌های جدی در سیستم تعلیق، پایداری و به‌ویژه ترمز‌ها مانع از تبدیل شدن آن به یک خودروی مطمئن و کامل شده‌اند. در اصل تارا v1+ لو آپشن ترین حالت تارا با گیربکس 6 سرعته دستی که با موتور tu5 کوبل شده است . خودرویی که توقع داشتم کاملا در قدرت موتور هندلینگ برای راننده و سرنشین "دلبری" کند اما بیشتر و به اصطلاح خودمانی "زهره مان " را برد .

به گزارش تابناک، در شرایط فعلی قطعا خریداران بهتر است یا تغییر رویه و مدل فکری سنتی که اکثرا در خریداران ایرانی نهادینه شده، به سمت خرید خودرو‌هایی حرکت کنند که روی پلتفرم‌های جدیدتر طراحی شده‌اند؛ چرا که ادامه خرید محصولات تولید شده بر پلتفرم‌های قدیمی تنها تکرار مشکلات گذشته است.