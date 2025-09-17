En
شرط جولانی برای امضای توافق امنیتی با اسرائیل

یک منبع رسمی در رژیم جولانی از شرط این رژیم برای دستیابی به توافق امنیتی با تل آویو خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۸۵
| |
643 بازدید
شرط جولانی برای امضای توافق امنیتی با اسرائیل

 یک منبع رسمی در رژیم تروریستی جولانی در گفتگو با الجزیره گفت، قبل از عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مواضع قبل از تاریخ هشت دسامبر نمی‌توان از هیچ توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی اضافه کرد، هر گونه توافق امنیتی میان دو طرف باید بر اساس توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ باشد.

این منبع تصریح کرد، توافق مذکور باید حاکمیت سوریه را تضمین کرده و فکری به حال تهدیدات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه این کشور کند.

پیشتر آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز سرزمین‌های اشغالی است.

بر اساس این گزارش، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه رژیم جولانی و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در لندن و با حضور «تام باراک» فرستاده آمریکا درباره این پیشنهاد بحث و تبادل نظر کردند.

آکسیوس در ادامه نوشت که این پیشنهاد تل آویو، جنوب غرب دمشق را به سه منطقه تقسیم می‌کند که هر کدام از این مناطق تمهیدات امنیتی متفاوتی دارند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، پیشنهاد مذکور مبتنی بر گسترش منطقه حائل در خاک سوریه است و حضور نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین در مرز با سرزمین‌های اشغالی ممنوع خواهد بود.
 

رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
