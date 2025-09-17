En
شوک جدید به متقاضیان مسکن: ۶۰۰ میلیون تومان یا هیچ!

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۹ مهر برای واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۸۱
| |
663 بازدید
|
۲
شوک جدید به متقاضیان مسکن: ۶۰۰ میلیون تومان یا هیچ!

به گزارش تابناک، اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اوایل خرداد ماه امسال با ارسال پیامکی به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا 25 خرداد مهلت داد نسبت به افزایش آورده به نیم‌میلیارد تومان اقدام کنند؛

«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 500 میلیون تومان تا تاریخ 1404/3/25 اقدام نمایید (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان است).

عدم واریز وجه در موعد مقرر، موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز، در صورت تأخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ خواهد شد.»

 

چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
ما که تا نزدیک یه تومن واریز کردیم، خبری هم نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
سلم من تا حالا 720 داده ام ولی خبری از مسکن نیست حالا پشیمانم این مبلغ در طلا سرمایه گذاری کرده بودم موفقتر بودم
