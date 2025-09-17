قیمت خودرو امروز 26 شهریور 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو بهرغم رشد نرخ دلار در روزهای گذشته، بار دیگر نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. روند قیمتی خودروها نشان میدهد بازار تا حدی از واکنشهای هیجانی فاصله گرفته و بیش از هر زمان دیگر درگیر رکودی توأم با ثبات نسبی شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، عوامل گوناگونی مانند سیاستهای عرضهکنندگان، میزان عرضه واقعی و سطح تقاضا برای مدلهای مختلف، بر وضعیت بازار خودرو اثرگذارند. علاوه بر این، نامشخص بودن قیمت محصولات ایرانخودرو و تعلل در عرضه خودروهای وارداتی، موجب شده بسیاری از مصرفکنندگان در حالت انتظار قرار بگیرند و خریدهای خود را به تعویق بیندازند.
قیمت خودروهای داخلی
خانواده وانت زامیاد سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بودند. بر این اساس، وانت زامیاد (رادیال)، رشد 14 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 853 میلیون تومان معامله شود.
پس از وانت زامیاد، پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) در رتبه دوم ایستاد. این هاچبک داخلی رشد پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 935 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
شاهین و ریرا افت چهار میلیون تومانی را تجربه کردند. بر این اساس، شاهین GL و ریرا به ترتیب با نرخهای 881 میلیون تومان و یک میلیارد و 701 میلیون تومان در بازار عرضه شدند.
قیمت خودروهای مونتاژی
میان خودروهای مونتاژی اکستریم QX تغییرات قیمتی چشمگیری را تجربه کرد. بر این اساس، این شاسیبلند فولسایز 90 میلیون تومان گران شد و روی شاخص پنج میلیارد و 590 میلیون تومان ایستاد. این رشد قیمتی در شرایطی اتفاق افتاد که محصول دیگر خانواده اکستریم یعنی مدل SX افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 180 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.
میان محصولات کرمانموتور، کیامسی T9 کاهش قیمت 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ سه میلیارد و 150 میلیون تومان به بازار رسید. از سوی دیگر، بک X3 رشد 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت یک میلیارد و 440 میلیون تومان خرید و فروش شود.
در سبد محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، تغییرات قیمتی پیکاپ فوتون و هایما S7 Pro ملموستر از سایر محصولات بود. بر این اساس، پیکاپ فوتون اتوماتیک 40 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت دو میلیارد و 690 میلیون تومان معامله شود. از طرفی، هایما S7 Pro رشد 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 98 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید