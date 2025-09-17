معاون قضایی قوه قضاییه گفت: نگاه رهبر انقلاب به آحاد جامعه حتی افرادی که مجرم هستند، نگاه پدرانه است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در این عفو معیاری بر خلاف عفو‌های معیاری دوره‌های قبل، شامل عفو محکومین امنیتی هم شد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر در رابطه با عفو معیاری مقام معظم رهبری گفت:عفو معیاری عمدتا دو ویژگی ممتاز دارد به همین دلیل باعث شد، قوه قضاییه از عفو مصداقی به عفو معیاری تغییر رویکرد دهد.

وی افزود: اولین ویژگی عفو معیاری این است که در اعمال عفو یک شفافیت که موجب رضایتمندی جامعه هدف که همان محکومان هستند، وجود دارد. زمانی که معیار‌ها مطرح می‌شود هر فردی که دارای معیار‌های لازم باشد، خودش متوجه می‌شود که مشمول عفو شده است و اگر معیار‌های را نداشته باشد باز هم خود فرد متوجه آن می‌شود. در عفو معیاری دایر شمول افراد بیشتر از عفو مصداقی است.

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: هدف از اعلام عفو معیاری این بوده است که تعدادی بیشتری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تعزیرات و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از عفو برخوردار شوند. در این مرحله محکومان آزاد و یا بخشی از محکومیت آنها مشمول تخفیف می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: رئیس قوه قضاییه بسیار تاکید دارند در قبال مجرمینی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند به صورت قاطع برخورد شود، این تاکید در جرائم اقتصادی، جانی بسیار پررنگ بوده است، اما در خصوص جرائم غیرحساس دستور داده‌اند که با الطاف بیشتری برخورد شود. در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است‌. در این عفو معیاری بر خلاف عفوهای معیاری دوره‌های قبل، شامل عفو محکومین امنیتی هم شد. آمار سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد مشمول عفو (۶۰ تا ۷۰ هزار نفر) شامل همه محکومین است نه فقط محکومین امنیتی‌

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: نگاه رهبر انقلاب به آحاد جامعه حتی افرادی که مجرم هستند، نگاه پدرانه است. در جنایت امنیتی با ۲ شرط افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است. شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی افراد حداقل ۵ سال تا ۱۴۰۴/۶/۱۹ سپری شده باشد. شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال فرد اصرار بر موضع قبلی خود نداشته باشد.

وی بیان کرد: اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از آن محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرض کنید از اول در خارج از کشور زندگی می کرده یا در ایران بوده و به هر دلیلی حتی یک روز هم حبس نرفته مشمول این عفو خواهند شد.

او گفت: بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد عفو قرار می‌گیرند و جرائم از سوابق آن ها حذف می‌شود.