ادعای جنجالی وزیرخارجه آمریکادرباره نابودی تسلیحات ایران

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ایران نه تنها سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد، بلکه موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد هم نباید داشته باشد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، البته این نخستین بار نیست که وزیر خارجه آمریکا چنین ادعایی را مطرح می‌کند؛ او پیشتر نیز قبل از جنگ ایران و اسرائیل اعلام کرده بود که اگر ایران خواستار یک برنامه صلح‌آمیز غیرنظامی و نیروگاه اتمی است، راهش این است که مانند دیگر کشورها چند رآکتور ساخته شود و اورانیوم غنی شده را برای سوخت رسانی به این رآکتورها وارد کنند.

روبیو در آن گفت‌وگو مدعی شده بود که ایران فقط باید بگوید که ما توافق می‌کنیم دیگر غنی‌سازی انجام ندهیم، می‌خواهیم رآکتور هسته‌ای داشته باشیم، چون به انرژی اتمی نیاز داریم و اورانیوم غنی شده را وارد می‌کنیم. این فرصتی است که از آن استفاده کنند و بهترین فرصت آنها خواهد بود.