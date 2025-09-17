En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوای ۲ کودک تهرانی قتل مردی را رقم زد

رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از وقوع یک درگیری خونین در محله امین‌آباد شهرری، خبر داد و گفت: این نزاع که ابتدا میان کودکان آغاز شده بود به قتل مرد جوانی از خانواده یکی از کودکان منجر شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۶۶
| |
5 بازدید
دعوای ۲ کودک تهرانی قتل مردی را رقم زد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سردار علی ولیپور گودرزی؛ در این خصوص اظهار کرد: نیمه شب آخرین جمعه مرداد ماه امسال وقوع قتل مردی جوان در خانه‌ای واقع در محله امین‌آباد شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه بازپرس کشیک قتل در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت سنگ به سرش جان خود را از دست داده و بررسی‌های میدانی مشخص شد در جریان یک درگیری میان همسایگان، وی هدف ضربه مرگبار قرار گرفته و عامل جنایت نیز در همان نزاع زخمی شده است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: بنابر اظهارات شاهدان، این نزاع ابتدا میان کودکان ۲ خانواده آغاز و سپس به درگیری بزرگسالان کشیده شد که در نهایت قاتل با پرتاب سنگ ضربه‌ای به سر مقتول وارد کرده و باعث مرگ او شده است.

سردار گودرزی متذکر شد: عامل جنایت که در درگیری مصدوم شده بود، پس از دستگیری تحت تدابیر حفاظتی به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: جسد مقتول برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم مأموریت یافته‌اند اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تکمیلی را برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دهند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: متاسفانه عدم مدیریت از سوی بزرگسالان ۲ خانواده و دخالت بی مورد در نزاع کودکانه، به قتل یک مرد و قاتل شدن مردی دیگر از این خانواده‌ها انجامید که اکنون جز پشیمانی چیز دیگری همراه ندارد و این پشیمانی هم سودی ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دعوا کودک تهرانی رئیس پلیس آگاهی پایتخت درگیری خونین محله امین‌آباد شهرری نزاع قتل
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا زوج‌ها دعوا می‌کنند و چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت؟
نوعروس جوان با شلیک گلوله کشته شد
جزییات تازه از مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
فرزندکشی با چکش / خشم پدر، جان پسر را گرفت
قتل یک تبعه خارجی در مشهد/ ۳ مظنون دستگیر شدند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۴ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Ziw
tabnak.ir/005Ziw