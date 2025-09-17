En
نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی اعلام شد

نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی ۶۹ هزار و ۲۴۵ تومان قیمت خورد.
نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی اعلام شد
