En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوش مصنوعی در اسارت هوش مسئولین

فناوری هوش مصنوعی، که این روزها محور تحولات جهانی است، در ایران نیز به بحث داغ سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۵۵
| |
406 بازدید
|
۱

هوش مصنوعی در اسارت هوش مسئولین

 

 طرح ملی هوش مصنوعی، که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، پرسشی کلیدی را پیش روی قانون‌گذاران قرار داده: آیا ایران باید با تشکیل یک سازمان مستقل ذیل ریاست جمهوری به استقبال این فناوری برود، یا مرکزی وابسته به معاونت علمی و فناوری کفایت می‌کند؟

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از جزئیات جدید این طرح پرده برداشت و بر حفظ پیشنهاد تشکیل "سازمان هوش مصنوعی" تأکید کرد. این موضوع، که حالا در انتظار رأی نهایی صحن علنی است، می‌تواند آینده فناوری ایران را رقم بزند.

 

از تلاش‌های پراکنده تا قانون جامع

هوش مصنوعی در ایران از اوایل دهه ۱۳۹۰ مورد توجه قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از صدها شرکت دانش‌بنیان، ایران را به رتبه دوم منطقه در منابع انسانی متخصص رساند. طرح‌هایی مانند آموزش ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در قالب برنامه "ایران دیجیتال" و توسعه زیرساخت‌های محاسباتی، گام‌های اولیه بودند. اما فقدان یک چارچوب قانونی منسجم، چالش‌هایی مانند هم‌پوشانی وظایف دستگاه‌ها را به دنبال داشت. در آذر ۱۴۰۲، رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، دستور تشکیل شورای ملی و مرکز هوش مصنوعی را صادر کرد. این شورا در تیر ۱۴۰۳ به سازمان ملی هوش مصنوعی تبدیل شد، اما در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیئت دولت آن را منحل و وظایفش را به ستادی زیر نظر معاونت علمی واگذار کرد. این تصمیم، زمینه‌ساز ورود مجلس برای تدوین قانونی ظاهرا و احتمالا جامع شد.

 

طرح ملی هوش مصنوعی

طرح ملی هوش مصنوعی، که کلیات آن در اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۱۸۷ رأی موافق در مجلس تصویب شد، اکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد. کمیسیون صنایع و معادن، به عنوان کمیسیون اصلی، پیشنهاد تشکیل سازمانی مستقل ذیل ریاست جمهوری را مطرح کرده است.

 طاهری می‌گوید: «این سازمان می‌تواند فرادستگاهی عمل کند و ایران را در رقابت جهانی، که کشورهای منطقه میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پیش ببرد.» این طرح، که با هدف بهبود رتبه جهانی ایران (اکنون ۱۶ در تولید مقاله و ۷۰ در کاربرد عملی) تدوین شده، بر نظارت بر داده‌ها، زیرساخت‌ها و تنظیم‌گری تأکید دارد.

هوش مصنوعی در اسارت هوش مسئولین

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز به عنوان کمیسیون فرعی وارد میدان شد و پیشنهادهایی برای تقویت نقش وزارت علوم ارائه داد. به گفته طاهری، «تکالیف ویژه‌ای برای وزارت علوم تعریف شده، از جمله تربیت دانشجو در رشته هوش مصنوعی و گنجاندن این موضوع در پایان‌نامه‌ها.» این پیشنهادها، که با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود طراحی شده، به طرح افزوده شد بدون اینکه چارچوب اصلی آن تغییر کند. با این حال، تفاوت دیدگاه میان دو کمیسیون بر سر متولی هوش مصنوعی قابل توجه است: کمیسیون آموزش خواستار مرکزی زیر نظر معاونت علمی است، در حالی که کمیسیون صنایع بر سازمان مستقل تأکید دارد. این تفاوت، پرسشی جذاب برای آینده این فناوری در ایران ایجاد کرده است: آیا استقلال کامل بهتر است یا هماهنگی با ساختارهای موجود؟

 

چشم‌انداز و چالش‌ها

گزارش تلفیقی کمیسیون‌های صنایع و آموزش اکنون به صحن علنی مجلس رسیده است. تصویب این طرح، نه تنها متولی هوش مصنوعی را مشخص می‌کند، بلکه ظاهرا بستری برای نظارت بر بودجه‌های کلان، مانند تخصیص حداقل ۱۰ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به این حوزه، فراهم می‌آورد. دولت اما نگرانی‌هایی درباره بار مالی طرح (حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) مطرح کرده است. سید کاظم دلخوش، نماینده دولت، معتقد است این هزینه‌ها باید با دقت مدیریت شود. در مقابل، کمیسیون صنایع می‌گوید با رفع ایرادات شورای نگهبان، از جمله مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، مسیر را برای تصویب هموار کرده است.

ایران، برای رسیدن به جمع ۱۰ کشور برتر جهان تا سال ۱۴۱۲ برنامه‌ریزی کرده است. اما این هدف، نیازمند هماهنگی میان قوای سه‌گانه و انتخاب ساختاری کارآمد است. آیا سازمان مستقل می‌تواند ایران را به پیشگام منطقه‌ای تبدیل کند، یا تمرکز بر معاونت علمی، با سابقه درخشانش، کافی است؟ هر چه است بالاخره باید تکلیف مشخص شود و هوش مصنوعی بیش از این سرگردان نباشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی مدیریت هوش مصنوعی سازمان هوش مصنوعی ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران با هوش مصنوعی چه خواهد کرد؟
مجلس با اولویت‌ بررسی طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کرد
عکس: افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی باحضور مخبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
شما نمی تونین یه چیزی بهتون می‌گن بی سر و صدا انجام بدین؟
حتما باید قبلش دنیا رو باخبر کنین!!؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۴ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zil
tabnak.ir/005Zil