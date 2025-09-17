En
مجوز آوازخوانی خانم‌ها در جمع آقایان صادر نمی‌شود

من قبول ندارم که سند موسیقی سندی مردانه است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۵۲
515 بازدید
مجوز آوازخوانی خانم‌ها در جمع آقایان صادر نمی‌شود

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ عبدالحسین خسروپناه  دبیر شورای انقلاب فرهنگی گفت: ما در کشور جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و در جمهوری اسلامی ملاک، مباحث شرعی  است که باید در اسناد به آن توجه شود و نباید جامعه را برای یک عده موافق یا مخالف دچار قطبی‌سازی کنیم و دچار چالش‌هایی شویم؛ خصوصاً در جامعه ما که طبیعتاً وفاق ملی و انسجام ملی بسیار مورد اهمیت است.

برخی از فقها با خوانندگی خانم‌ها در جمع بانوان مسأله‌ای ندارند. البته به طور کلی، غنای لهوی مُضِل برای آقایان و خانم‌ها حرام است. البته بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری، غنا حرام نیست و حتی ایشان غنای لهوی را حرام نمی‌دانند؛ حتی غنایی که به تعبیر عامیانه تحریر داشته باشد. یعنی موسیقی دارای تحریر، غنای لهوی نیست. اما عده‌ای از دوستان براین نظرند اگر غنای لهوی مُضِل، فرد یا جمع را به گناه یا معصیتی سوق بدهد، حرام است.

درخصوص اجرای بانوان هم باید بگویم در حال حاضر، در اجراهای کر یا کنسرت‌هایی که برگزار می‌شود، خانم‌ها حضور دارند و همخوانی می‌کنند. اما اینکه یک خانم در جمعی که آقایان هستند بخواند، اجازه ندارند. طبیعتاً در سند موسیقی هم نمی‌توانیم مجوزی در این باره صادر کنیم؛ چرا که در شورای انقلاب فرهنگی هم باید مبانی شرعی رعایت شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
چه سالی هستیم الان ؟ اها ۲۰۲۵. حرفی ندارم. هر چی خیره انشالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
2
پاسخ
اون رو هم دیر یا زود صادر می کنین
