پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی در خصوص دیدارش با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توضیح داد.

به گزارش تابناک، دیدار دوجانبۀ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و خالد بن‌سلمان آل‌سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی در ریاض برگزار شد.

خالد بن‌سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدا از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.

طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفت‌وگو قرار گرفت. دکتر لاریجانی و خالد بن‌سلمان همچنین دربارۀ همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دفاعی نیز گفت‌وگو کردند.

در این حال، خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی اعلام کرد: «در دیدارم با علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران [در ریاض] روابط سعودی- ایران را بررسی کردم و علاوه بر پرداختن به تعدادی از مسائل و موضوعات دارای اهتمام مشترک، تحولات اوضاع منطقه‌ای و تلاش‌های انجام شده در قبال آن به‌منظور تحقق امنیت و ثبات را مورد بحث قرار دادیم».

گفتنی است که ساعتی پیش صداوسیما درباره دیدار لایجانی با وزیر دفاع عربستان بیان کرد: قرار است همکاری‌های دفاعی ایران و عربستان افزایش یابد بعداز سفری که وزیر دفاع عربستان به ایران داشت و یک پیام از سمت پادشاه عربستان برای ایران آورد.