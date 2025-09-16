۲۵/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 16 September 2025
۲۲:۴۲
سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
پ
درس تجربه عجیب حسامالدین آشنا با تشبیه به حیوانات!
حسام الدین آشنا، مشاور رسانهای حسن روحانی در دولت دوازدهم در پستی با عنوان درس تجربه نوشت: حتی اداره آغل را هم به گوساله نسپارید!
۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۶
16 September 2025
برچسب ها
حسام الدین آشنا
مذاکرات
مدیریت
گاو
گوساله
تمثیل
ایران
آمریکا
اسرائیل
درس تجربه عجیب حسامالدین آشنا با تشبیه به حیوانات!
