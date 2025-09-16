En
درس تجربه عجیب حسام‌الدین آشنا با تشبیه به حیوانات!

حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در دولت دوازدهم در پستی با عنوان درس تجربه نوشت: حتی اداره آغل را هم به گوساله نسپارید!
