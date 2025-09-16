En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: پوستر خلاقانه باشگاه نیروی زمینی برای بازی با سایپا

پوستر خلاقانه باشگاه فوتبال نیروی زمینی تهران برای بازی با تیم سایپا در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۰۱
| |
399 بازدید

عکس: پوستر خلاقانه باشگاه نیروی زمینی برای بازی با سایپا

اشتراک گذاری
برچسب ها
سایپا نیروی زمینی لیگ فوتبال
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرمربی یک تیم در لیگ فوتبال ایران دستگیرشد
باشگاه نیروی زمینی: محرومیت روانخواه به ما ربطی ندارد
دزدی پیراهن بازیکنان در لیگ فوتبال ایران!
تاریخ نیمه نهایی و فینال جام حذفی اعلام شد
پهپاد "آرش ۲" مخصوص تهاجم به حیفا و تل‌آویو است / موشک ۳۶۰ هم دور زن، هم نقطه زن، هم هوشمند و هم قابلیت شبکه شدن را دارد
واکنش مدیرعامل به شرط بندی تیمش دربازی لیگ
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zht
tabnak.ir/005Zht