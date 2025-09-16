جدیدترین موضع گیری گوترش درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به موضع گیری درباره غزه پرداخت.

دبیر کل سازمان ملل گفت: از نظر اخلاقی و سیاسی و قانونی آنچه در غزه می گذرد قابل قبول نیست. تلاشهای میانجی گری که قطر آمادگی خود را برای از سرگیری آن اعلام کرده است بسیار مهم است.

گوترش بیان کرد: من در مورد وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش خواهم داد.

وی گفت: ما باید تمام تلاش خود را برای حمایت از راهکار دودولتی به کار گیریم و بدون راهکار دودولتی صلحی در خاورمیانه نخواهد بود.

گوترش گفت: حمله ای که به قطر شد نشان داد که اسرائیل برای مذاکرات آتش بس در غزه اهمیتی قائل نیست. برقراری آتش بس در غزه ضروری است.

وی از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو در جریان نشست مجمع عمومی خبر داد.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه وضعیت وخیم در غزه را تشریح کرد و گفت: ساکنان غزه از قحطی و آوارگی رنج می برند و نمی‌توانند به کمک‌ها دسترسی پیدا کنند.