En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدیدترین موضع گیری گوترش درباره غزه

دبیرکل سازمان ملل متحد به موضع گیری درباره غزه پرداخت.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۹۹
| |
283 بازدید
جدیدترین موضع گیری گوترش درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به موضع گیری درباره غزه پرداخت.

دبیر کل سازمان ملل گفت: از نظر اخلاقی و سیاسی و قانونی آنچه در غزه می گذرد قابل قبول نیست. تلاشهای میانجی گری که قطر آمادگی خود را برای از سرگیری آن اعلام کرده است بسیار مهم است.

گوترش بیان کرد: من در مورد وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش خواهم داد.

وی گفت: ما باید تمام تلاش خود را برای حمایت از راهکار دودولتی به کار گیریم و بدون راهکار دودولتی صلحی در خاورمیانه نخواهد بود.

گوترش گفت: حمله ای که به قطر شد نشان داد که اسرائیل برای مذاکرات آتش بس در غزه اهمیتی قائل نیست. برقراری آتش بس در غزه ضروری است.

وی از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو در جریان نشست مجمع عمومی خبر داد.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه وضعیت وخیم در غزه را تشریح کرد و گفت: ساکنان غزه از قحطی و آوارگی رنج می برند و نمی‌توانند به کمک‌ها دسترسی پیدا کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوترش دبیرکل سازمان ملل غزه اسرائیل خبر فوری
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو به دنبال تبدیل منطقۀ عربی به حوزۀ نفوذ اسرائیل است
اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند
آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل برای اشغال شهر غزه
روبیو به نتانیاهو: ترامپ از عملیات زمینی در غزه حمایت می‌کند
حمله هوایی اسرائیل به اطراف بیمارستان الشفا غزه
لوکزامبورگ کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد
جنوب ایتالیا به غزه پیوست!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zhr
tabnak.ir/005Zhr