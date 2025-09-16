En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقام بی رحمانه عموزاد از قهرمان المپیک/ آذرپیرا نقره‌ای شد + فیلم

رحمان عموزاد در فینال کیوکای ژاپنی را شکست داد و علاوه بر گرفتن انتقام فینال المپیک، قهرمان جهان شد اما امیرعلی آذرپیرا به مدال نقره بسنده کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۹۵
| |
1382 بازدید

انتقام بی رحمانه عموزاد از قهرمان المپیک

رحمان عموزاد در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ زاگرب با شکست حریف ژاپنی به مدال طلا رسید و آذرپیرا با باخت مقابل کایل اسنایدر به نقره دست یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال دو وزن پایانی کشتی آزاد مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم با فینالیست‌های ایرانی پیگیری شد.

تیم ایران در این دوره با شکست طلسم ۱۲ ساله قهرمان شد. نتایج کامل تیم ۱۰ نفره ایران را در زیر ببینید:

انتقام بی رحمانه عموزاد از قهرمان المپیک/ آذرپیرا نقره‌ای شد + فیلم

۱۴۰۴/۰۶/۲۵ - ۲۰:۲۰

امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر کایل اسنایدر، قهرمان جهان از آمریکا، تا ثانیه‌های پایانی شانس طلا داشت اما در ۱۰ ثانیه آخر نتیجه را واگذار کرد و با شکست ۴ بر ۲ به مدال نقره قهرمانی جهان رسید.

آذرپیرا در حالی فینال را به اسنایدر واگذار کرد که در نیمه نهایی با شکست اخمد تاج‌الدینوف، شانس اصلی این وزن شانس بالایی برای کسب مدال طلا داشت.

تعداد بازدید : 119
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
انتقام عموزاد از کیوکا
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ - ۱۹:۵۲

رحمان عموزاد نماینده ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، در فینال مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با نمایشی طوفانی مقابل کیوکا، قهرمان المپیک از ژاپن، تنها در کمتر از سه دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت.

این برد مقتدرانه به معنای انتقام شیرین شکست در المپیک بود؛ جایی که همین حریف ژاپنی مانع رسیدن عموزاد به طلای المپیک شد. حالا ستاره جوان ایران در زاگرب با قاطعیت تمام پاسخ خود را در بزرگ‌ترین آوردگاه جهانی داد.

تعداد بازدید : 288
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

اشتراک گذاری
برچسب ها
رحمان عموزاد کشتی آزاد تیم ملی کشتی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد
رحمان «بی‌رحم» کشتی‌گیر آمریکایی را سلاخی کرد
«یزدانی-سیداکوف» و «عموزاد-ممدوف» مهم‌ترین رویارویی‌های کشتی ایران و روسیه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zhn
tabnak.ir/005Zhn