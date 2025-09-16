رحمان عموزاد در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ زاگرب با شکست حریف ژاپنی به مدال طلا رسید و آذرپیرا با باخت مقابل کایل اسنایدر به نقره دست یافت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال دو وزن پایانی کشتی آزاد مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم با فینالیستهای ایرانی پیگیری شد.
تیم ایران در این دوره با شکست طلسم ۱۲ ساله قهرمان شد. نتایج کامل تیم ۱۰ نفره ایران را در زیر ببینید:
امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر کایل اسنایدر، قهرمان جهان از آمریکا، تا ثانیههای پایانی شانس طلا داشت اما در ۱۰ ثانیه آخر نتیجه را واگذار کرد و با شکست ۴ بر ۲ به مدال نقره قهرمانی جهان رسید.
آذرپیرا در حالی فینال را به اسنایدر واگذار کرد که در نیمه نهایی با شکست اخمد تاجالدینوف، شانس اصلی این وزن شانس بالایی برای کسب مدال طلا داشت.
رحمان عموزاد نماینده ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، در فینال مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با نمایشی طوفانی مقابل کیوکا، قهرمان المپیک از ژاپن، تنها در کمتر از سه دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت.
این برد مقتدرانه به معنای انتقام شیرین شکست در المپیک بود؛ جایی که همین حریف ژاپنی مانع رسیدن عموزاد به طلای المپیک شد. حالا ستاره جوان ایران در زاگرب با قاطعیت تمام پاسخ خود را در بزرگترین آوردگاه جهانی داد.
