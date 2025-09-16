رحمان عموزاد در فینال کیوکای ژاپنی را شکست داد و علاوه بر گرفتن انتقام فینال المپیک، قهرمان جهان شد اما امیرعلی آذرپیرا به مدال نقره بسنده کرد.

رحمان عموزاد در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ زاگرب با شکست حریف ژاپنی به مدال طلا رسید و آذرپیرا با باخت مقابل کایل اسنایدر به نقره دست یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال دو وزن پایانی کشتی آزاد مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم با فینالیست‌های ایرانی پیگیری شد.

تیم ایران در این دوره با شکست طلسم ۱۲ ساله قهرمان شد. نتایج کامل تیم ۱۰ نفره ایران را در زیر ببینید: