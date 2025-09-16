خسروپناه: برهنگی در خیابان سازماندهی شده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وضعیت حجاب و عفاف در جامعه اظهار داشت: به‌رغم مخالفت‌هایی که در برخی مواقع از طرف دولت و دیگر نهادها وجود دارد، باید به‌طور جدی با مسائل برهنگی و کشف حجاب برخورد کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص مسئله حجاب گفت: طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده که شورای عالی سیاست گذاری کند و راهبردی کند و وزارت کشور راهبری این سیاست‌ها باشد پس اگر خلاء سیاستی است شورای عالی انقلاب فرهنگی مقصر است، اما من معتقدم که خلاء سیاستی نیست بلکه خلاء در اجرای قانون است. حتی در دولت شهید رئیسی هم وزارت کشور را خواستیم که در مورد وضعیت حجاب توضیح دهد.

وی افزود: دولت با بخش های پایانی این قانون مخالف است و مانع اجرای آن شده است. حجاب یک مسئله خاص فرهنگی است و با رفتارهای سلبی نمی توان آن را درست کرد. اما در برخی موارد شاهد رفتارهای سازماندهی شده در حوزه حجاب هستیم.

تحلیل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهمیت حفظ انسجام ملی؛ هر کسی به این سرنای تفرقه بدمد اگر منافق نباشد، قطعاً جاهل است

خسروپناه گفت: اما در عمل شاهد تعلل در اجرای این مسئولیت‌ها هستیم. علاوه بر این، برخی از دستگاه‌ها به‌ویژه در بخش‌های دولتی، حتی در بیمارستان‌ها، قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند. وقتی حکمرانی و راهبری عملا تعطیل شده معلوم است که یک عده از این عدم رعایت سوء استفاده می کنند.

خسروپناه همچنین اشاره کرد که برخی رفتارهای برهنگی به‌صورت سازماندهی‌شده در برخی نقاط کشور مشاهده می‌شود و افزود: «اگر حکمرانی به درستی انجام نشود، قطعاً جامعه دچار مشکلات و تبعات منفی خواهد شد. ما باید به تبیین ارزش‌های حجاب و عفاف و آثار آن در جامعه توجه بیشتری داشته باشیم.»

وی در پایان تأکید کرد که بیش از ۷۰ درصد مردم از حجاب و عفاف حمایت می‌کنند و فعالیت‌های مردمی در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است.

عبدالحسین خسروپناه در جلسه‌ای در خصوص مسائل حکمرانی فرهنگی و چالش‌های موجود در نظارت بر شبکه نمایش خانگی و حوزه حجاب و عفاف توضیح داد. وی ابتدا به ضعف حکمرانی فرهنگی در بخش‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: «در زمینه نمایش خانگی، ما به وضوح با فقدان حکمرانی مواجه هستیم. صدا و سیما طبق قانون اساسی مسئول نظارت است، اما هنوز هیچ‌گونه ضوابط روشن و مدونی در این زمینه وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «دو سال است که در شورای عالی سیاست‌گذاری در حال تنظیم ضوابط و سیاست‌های جدید در این حوزه هستیم. در حال حاضر، برخی مشکلات در این زمینه به دلیل عدم توافق بین وزارت ارشاد و صدا و سیما وجود دارد که امیدواریم در آینده نزدیک حل شود.»

خسروپناه همچنین در خصوص وضعیت حجاب و عفاف در جامعه اظهار داشت: «به‌رغم مخالفت‌هایی که در برخی مواقع از طرف دولت و دیگر نهادها وجود دارد، باید به‌طور جدی با مسائل برهنگی و کشف حجاب برخورد کنیم. در این زمینه نباید تساهل به خرج داد؛ باید سیاست‌های روشن و سازگاری با ارزش‌های اسلامی و ایرانی در تمام سطوح اجرایی کشور اتخاذ شود.»

وی در پایان تأکید کرد که در حال حاضر، مشکلات بسیاری در عرصه فرهنگی وجود دارد که نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی است تا به‌طور مؤثر به این مسائل رسیدگی شود.

عبدالحسین خسروپناه در یادداشتی از روابط علمی و فلسفی خود با شهید تهرانچی و شهید فخری‌زاده صحبت کرد. وی در این خصوص اظهار داشت: «در زمان برگزاری جلساتی در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان علم و دین، شهید تهرانچی با دغدغه‌های علمی و دینی خود در مباحث شرکت می‌کرد. این جلسات باعث شد ارتباط نزدیکی با ایشان برقرار شود. شهید تهرانچی که در آن زمان رئیس دانشگاه شهید بهشتی نبود، بعدها این مسئولیت را بر عهده گرفت و سپس به دانشگاه آزاد آمد.»

وی ادامه داد: «همچنین در دوران ریاست موسسه حکمت فلسفی ایران، جلسات مختلفی تحت عنوان فلسفه‌های مضاف، شامل فلسفه فیزیک، فلسفه زیست‌شناسی، فلسفه ورزش، موسیقی، هنر و مدیریت علوم انسانی برگزار کردیم. یکی از این نشست‌ها، فلسفه فیزیک بود که شهید فخری‌زاده نیز در آن حضور داشت و جلسات مرتب با وی برگزار می‌شد. به‌رغم آنکه قبلاً هیچ شناختی از ایشان نداشتم، اما پس از شرکت در جلسات، ایشان تبدیل به یکی از اعضای فعال و مقید این جلسات شدند.»

خسروپناه در ادامه اشاره کرد: «شهید فخری‌زاده در زمینه فلسفه و علوم شناختی نیز علاقه‌مند به برگزاری مباحثاتی بود که در دانشگاه آزاد نیز ادامه داشت. در این راستا، بحث‌های علمی و دینی با شهید تهرانچی و شهید فخری‌زاده برای من بسیار تأثیرگذار بود و همواره از حکمرانی و رویکردهای علمی ایشان بهره بردم.»

وی در پایان افزود: «یاد و خاطره این دو بزرگوار همیشه در ذهن من خواهد ماند. شهید تهرانچی و شهید فخری‌زاده علاوه بر اینکه از چهره‌های علمی برجسته بودند، تأثیر بسیاری در حکمرانی علمی و فرهنگی کشور داشتند و من همواره از این آموزه‌ها بهره‌برده‌ام.»