زمان بازگشت حسن یزدانی به تشک مشخص شد

نام حسن یزدانی در لیست اولیه برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۸۹
| |
3 بازدید
زمان بازگشت حسن یزدانی به تشک مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۷ تا ۲۲ آبان در ریاض پایتخت عربستان برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران نیز در رشته‌های مختلف عازم این رویداد خواهد شد.

حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای دومین مرتبه کتف خود را مورد عمل جراحی قرار داد، مدتی است که تمرینات سبک خود را برای بازگشت به میادین در وزن ۹۷ کیلوگرم آغاز کرده است.

در شرایطی که پیش از این اعلام شده بود این کشتی‌گیر از سال ۲۰۲۶ وارد رقابت‌های کشتی می‌شود، به احتمال فراوان از مسابقات کشورهای اسلامی به میادین بازمی‌گردد.

بر همین اساس نیز نام وی به همراه یکی دو کشتی‌گیر دیگر در لیست اولیه وزن ۹۷ کیلوگرم به کمیته ملی المپیک ارسال شده تا اگر تا آبان شرایط حضور در میادین را داشت به این مسابقات اعزام شود.

قرار است کادر فنی تیم ملی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی جهان نظر نهایی خود را درباره اعزام یزدانی به بازی‌های کشورهای اسلامی اعلام کند.

صفحه رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی نیز با انتشار تصویر حسن یزدانی از حضور این قهرمان بزرگ در بازی‌های اسلامی خبر داد.

احتمال حضور احمد تاج‌الدین‌اف دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از بحرین، ریزابک آیتموخان و همچنین ماگومدخان ماگومدوف نیز در این رقابت‌ها در وزن ۹۷ کیلوگرم وجود دارد.

برچسب ها
کشتی حسن یزدانی مسابقات کشتی کشتی آزاد
مطالب مرتبط
