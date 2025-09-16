En
رونمایی از پیراهن جدید استقلال برابر الوصل

کیت استقلال و الوصل برای بازی چهارشنبه شب رونمایی شد.
رونمایی از پیراهن جدید استقلال برابر الوصل

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فردا شب در اولین هفته از دور گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های الوصل امارات و استقلال تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار از نگاه کارشناسان و هواداران استقلال می‌تواند سخت‌ترین بازی فصل آبی‌های تهرانی باشد. در همین راستا جلسه هماهنگی مسابقه با حضور نمایندگان دو تیم برگزار شد و تصمیم گرفته شد الوصل و استقلال با پیراهن‌های اصلی خود مقابل هم به میدان بروند. تیم الوصل با لباس زرد و استقلال با طرحی جدید از کیت آبی رنگ خود بازی خواهد کرد.

استقلال پس از پیروزی مقابل تراکتور در هفته اول لیگ برتر، در دیدار بعدی با ذوب آهن مساوی کرده و مقابل استقلال خوزستان شکست خورده است. شاگردان این تیم به دنبال کسب یک پیروزی ارزشمند در این بازی دور گروهی هستند تا شرایط خود را در جدول گروه تثبیت کنند. در طرف مقابل الوصل نیز در سه هفته گذشته لیگ امارات یک برد، یک مساوی و یک باخت داشته است و قصد دارد با عملکردی بهتر در بازی فردا، موقعیت خود را در گروه ارتقا دهد.

این بازی حساس قرار است فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه زعبیل برگزار شود و انتظار می‌رود هواداران دو تیم با شور و هیجان فراوان در ورزشگاه حاضر شوند تا از نزدیک شاهد این تقابل مهم باشند. استقلال با انگیزه بالا و الوصل با تجربه تیمی خود به دنبال کسب سه امتیاز هستند و نتیجه این دیدار می‌تواند روند ادامه مسابقات گروه را تحت تأثیر قرار دهد.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
خدایی یه طراح خوب تو‌ایران نیست لباس تیم های ایران طراحی کنه
اخه این چه طراحی که کردین واسه استقلال
باز پرسپولیس چهارتا عکس تاریخی زده قشنگ شده
