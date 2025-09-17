مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟

با وجود تاکید قانونی مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، هنوز رد پای این افراد در بخش‌های حساس اقتصادی و نفتی دیده می‌شود و تداوم حضورشان نگرانی نهاد‌های نظارتی و کارشناسان را تشدید کرده است.

با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم و با وجود تاکید قانونی مبنی بر عدم به‌کارگیری مقامات و مدیران دو تابعیتی در شرکت‌های دولتی، هنوز شنیده‌ها حاکی از حضور چنین افرادی در وزارتخانه‌های مهمی مانند تعاون و نفت است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فعالیت مدیران دو تابعیتی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و مالی نگرانی‌های جدی در میان نهادهای نظارتی و مسئول ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها پس از جنگ دوازده روزه و با توجه به تدابیر ویژه برای مدیریت اطلاعات و جلوگیری از درز داده‌های حساس به خارج از کشور، دوچندان شده است. بخش‌های نظارتی لازم است نسبت به تداوم حضور چنین مدیرانی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، به ویژه در حوزه اقتصادی، حساسیت بیشتری نشان دهند.

قانون منع به کارگیری دو تابعیتی‌ها، بدون تبعیض اجرا شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک اظهار داشت: یک قانونی در خصوص منع به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی داریم که باید بر اساس مُر قانون همه رعایت کنند و تابع قانون باشند. بنابراین هر وزارتخانه و دستگاهی باید این قانون را مورد توجه قرار دهد و رعایت کند و در اعمال قانون هم نباید شاهد تبعیض باشیم. همه وزارتخانه‌ها از رفاه تا اقتصاد و نفت و بهداشت و کشاورزی باید قانون مربوط به منع به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی را در اولویت قرار دهند. ادامه حضور این مدیران دو تابعیتی در وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی تبعاتی به دنبال دارد و وقتی خلاف قانون شاهد انتصاب چنین افرادی باشیم، در همان قانون هم برای چنین فردی و مدیری که چنین فردی را منصوب کرده است، مجازات‌هایی تعیین شده است.

مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند

حاجی‌دلیگانی نیز درباره حضور برخی مدیران در خارج از کشور در ایام جنگ دوازده روزه به خبرنگار تابناک گفت: یکی از مصادیقی که گفته می‌شد دو تابعیتی‌ها مشغول به کار نشوند، به خاطر این بود که در شرایط عادی همه چیز آرام است و در شرایط عادی همه مدیران هستند و در حقیقت اما هنگامی که بحران رخ می‌دهد، تفاوت‌ها مشخص می‌شود. شهید چمران گفته‌اند: هنگامی که شیپور جنگ نواخته می‌شود، مرد از نامرد تمیز داده می‌شود. بنابراین در ایام دفاع مقدس دوازده روزه هم، برخی افراد خودشان را نشان دادند که آیا مرد ایستادن پای منافع این نظام و کشور و مردم هستند یا اینکه در واقع نامرد هستند و نمی‌توانند دل در گرو ایران داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عزمی در دولت و شخص رئیس‌جمهوری برای برکناری چنین مدیرانی دیده می‌شود، اظهار داشت: به هر حال از رئیس‌جمهوری انتظار این است که با روحیاتی که از گذشته از وی سراغ داشتیم و اگر هنوز همان روحیات پابرجاست، مطابق قانون عمل کند و اجازه تخطی از قانون را ندهد.

دو تابعیتی‌ها برای کشور مضر هستند

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به تبعات منفی حضور مدیران دو تابعیتی در بخش‌های مهم اقتصادی و حساس تصریح کرد: دو تابعیتی‌ها برای کشور آسیب‌زا هستند. به دلیل اینکه تابعیت باعث تعهد فرد به کشور دیگری نیز می‌شود. کسی که به عنوان مدیر ارشد یک شغل حساس قرار می‌گیرد، چارچوب کاری‌اش باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی کشور را تنظیم کند. به همین خاطر معتقدم که دو تابعیتی‌ها برای کشور مضر هستند و نباید مسئولیتی در دولت داشته باشند.