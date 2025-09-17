جنون تازه زیبایی؛ تزریق اسپرم ماهی سالمون به صورت!

پاییز گذشته، «سالی کیم»، با مشکل آکنه هورمونی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. زمانی که متخصص پوست او پیشنهاد یک درمان غیرمعمول به نام «فیشیال اسپرم ماهی سالمون» را داد، کیم ابتدا تردید کرد. اما پس از تحقیق در اینترنت درباره فواید ادعایی «بیو تحریک» این روش، تصمیم گرفت آن را امتحان کند.

به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان، این درمان که با نام تجاری «رجوران» شناخته می‌شود، شامل تزریق سرمی حاوی پلی‌نوکلئوتید‌های استخراج‌شده از بیضه و اسپرم ماهی سالمون است. کیم در ویدیویی در تیک‌تاک که در سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد، این تجربه را شرح داد و گفت: «هر تزریق به‌صورت دستی انجام می‌شود.» این روش شامل ۷۰۰ تزریق با یک یا دو سرنگ است و هزینه‌ای بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در آمریکا دارد.

تجربه دردناک و نتایج بصری

در ویدیوی تیک‌تاک کیم، او پس از انجام درمان با صورت پر از برآمدگی‌های کوچک و نقاط خونی ناشی از تزریق‌ها به خانه بازگشت. همسرش با تعجب پرسید: «چرا؟» و کیم پاسخ داد: «برای داشتن پوستی بهتر.» این تصاویر دردناک و گاه ترسناک، که در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک به وفور دیده می‌شود، بخشی از دلیل محبوبیت این روش است. این درمان که ابتدا در کره جنوبی رواج داشت، با حمایت سلبریتی‌ها و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به پدیده‌ای فراگیر در آمریکا تبدیل شده است.

رشد انفجاری محبوبیت

از ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، جست‌و‌جو‌های گوگل برای برای رجوران ۱۵۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که جست‌و‌جو برای «فیشیال اسپرم ماهی سالمون» رشد خیره‌کننده ۵۰۰۰ درصدی داشت. این افزایش تقاضا باعث رشد چشمگیر سهام شرکت تولیدکننده «رجوران» در بازار بورس کره جنوبی شد که در این دوره بیش از سه برابر شد. این شرکت اعلام کرده که در دهه گذشته بیش از ۱۵ میلیون سرنگ از این سرم در سراسر جهان فروخته و در حال گسترش به اروپا، خاورمیانه و آمریکا است. در فوریه ۲۰۲۵، زنجیره کلینیک‌های زیبایی در آمریکا اعلام کرد که این درمان را در صد‌ها مرکز خود ارائه می‌دهد.

فرآیند تولید: از طبیعت تا کلینیک

طبق توضیحات شرکت تولید کننده فرآیند تولید این سرم نوعی بازیافت محسوب می‌شود. ماهی‌های سالمون کره‌ای هر ساله برای تخم‌ریزی به رودخانه‌های ساحلی بازمی‌گردند و پس از آن می‌میرند. دولت کره برخی از این ماهی‌ها را برای برنامه‌های پرورش مصنوعی صید می‌کند تا جمعیت وحشی آنها را حفظ کند. اسپرم و بیضه‌هایی که در غیر این صورت دور ریخته می‌شدند، به‌عنوان ماده اولیه برای تولید سرم استفاده می‌شوند. مایکل کیم، مدیر پزشکی این شرکت می‌گوید: «این ماهی‌ها به هر حال صید می‌شوند و می‌میرند.»

فواید و محدودیت‌ها

این شرکت ادعا می‌کند که این سرم باعث بهبود آبرسانی، افزایش خاصیت ارتجاعی پوست و کاهش اندازه منافذ می‌شود. با این حال، نتایج این درمان بسیار متفاوت است. برخی بیماران بهبود قابل‌توجهی گزارش می‌کنند، در حالی که دیگران هیچ تغییری مشاهده نمی‌کنند. بهبودی کامل معمولاً چند روز طول می‌کشد، زیرا برآمدگی‌ها و زخم‌های ناشی از تزریق‌ها باید التیام یابند.

این روش به دلیل استفاده از صد‌ها سوزن، حتی با استفاده از کرم بی‌حسی موضعی، بسیار دردناک است. سالی کیم در مصاحبه‌ای گفت: «سعی می‌کردم از بدنم جدا شوم؛ این دردناک‌ترین تجربه‌ام بود.» با این حال، او معتقد است که پوستش ماه‌ها پس از درمان سالم‌تر و درخشان‌تر به نظر می‌رسید.

طوفان حمایت سلبریتی‌ها

محبوبیت این سرم تا حدی به حمایت چهره‌های معروف مانند جنیفر آنیستون و کیم کارداشیان برمی‌گردد. آنیستون در آگوست ۲۰۲۳ در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفت که این درمان را امتحان کرده، اما نسبت به منشأ و اثربخشی آن تردید دارد. کارداشیان نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ در برنامه‌اش از تجربه خود با این روش صحبت کرد.

چالش‌های قانونی و پزشکی

در حالی که در کره جنوبی و سنگاپور تزریق مستقیم این ماده مجاز است، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تنها استفاده موضعی از این سرم را تأیید کرده است. برخی کلینیک‌های آمریکایی به‌طور غیرقانونی تزریق انجام می‌دهند، در حالی که برخی دیگر، از روش‌های جایگزین مانند میکروشیدلینگ استفاده می‌کنند. این سرم همچنین سرم‌های بدون نیاز به سوزن را برای استفاده خانگی در وب‌سایت خود عرضه می‌کند.

گابریل چیو، جراح پلاستیک در بورلی هیلز، از ارائه این درمان خودداری می‌کند و معتقد است که روش‌های معتبرتری مانند تزریق پلاسمای غنی از پلاکت وجود دارند. او این روند را نتیجه «وایرال شدن اینترنتی» می‌داند که بر قضاوت پزشکی غلبه کرده است. یک بررسی علمی در سال ۲۰۲۴ نیز نتایج متفاوتی را نشان داد: برخی مطالعات بهبود چشمگیر در خاصیت ارتجاعی و آبرسانی پوست را تأیید کردند، اما برخی دیگر اثرات محدودی گزارش دادند.

جذابیت اقتصادی و فرهنگی

هزینه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلاری این سرم در مقایسه با روش‌های گران‌تر مانند فیشیال‌های سلول بنیادی یا فیلر‌های پیشرفته (۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار)، آن را به گزینه‌ای لوکس، اما نسبتاً قابل دسترس تبدیل کرده است. نام عجیب و غریب و تصاویر تأثیرگذار پس از درمان نیز به جذابیت آن در شبکه‌های اجتماعی افزوده است.