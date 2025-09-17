ایمان شاهولی، داور فوتبال که حالا او هم میگوید چون وارد برخی رابطههای پشت پرده و بازیها نشده او را از داوری حذف کردهاند، به بخشهایی از پشت پردههایی داوری اشاره کرده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از صحبتهای عبدالنبی پورخلف، داور سابق لیگ برتری و برخی ادعاهای مطرح شده از سوی او درباره پشت پردههای داوری و پیشنهادهایی که به او رسیده بود تا برخی بازیها را به سود تیمی خاص به اصطلاح در بیاورد، حالا نفرات دیگری هم ادعاهای مشابهی را مطرح کردهاند.
ایمان شاهولی، داور فوتبال که عمده قضاوتهای او در لیگ دسته اول تا دسته سوم بوده در گفتوگو با خبرنگار تابناک افشاگریهایی را در خصوص برخی چیدمانها و همچنین پیشنهادهایی که به او شده، داشته است. شاهولی نیز همچون پورخلف میگوید که وقتی به برخی خواستهها تن نداده، داوری او به سمت پایان رفته است.
شاه ولی صحبتهایش را با موضوع یک ابلاغیه در لیگ دسته سوم شروع کرد و در این باره به خبرنگار تابناک گفت: «یک ابلاغیه داشتم در لیگ دسته سوم و آقای ایرج احمدی از اعضای کمیته داوران با من تماس گرفت. به من اعلام کرد فینال لیگ دسته سوم در شیراز شما داور هستید و چون تک بازی است، برای ما از بازی لیگ برتر هم اهمیت بیشتری دارد. اعلام کردند از آنجا هم باید برای بازی روز شنبه پارس جنوبی بروید که آن بازی را هم قضاوت کنید و برگردید. من پرسیدم که کمکها و داور چهارم چه کسانی هستند که پاسخ داد، وقتی رفتی آنجا مشخص میشود و کمکها و داور چهارم هم میآیند و میبینی. گفتم استاد اگر قرار است این همه راه بروم، کمکها را از خوزستان بگذارید که این همه راه میروم، باهم برویم. گفت کاری نداشته باش و وقتی رفتی آنجا متوجه میشوی. بعد از این تماس ۳۰ دقیقه نکشید که روی واتسآپ یک شماره ناشناس تماس گرفت و گفت شما داور بازی هستید، خواهش میکنم کمک کنید و هر طور گفتید قبل از بازی هم جبران میکنیم. من پرسیدم شماره من را چه کسی داده و من خودم هنوز نمیدانم داور هستم، چه کسی گفته من داور هستم که زنگ زدی؟ وقتی به او گیر دادم، خداحافظی کرد و تماس قطع شد. شاید ۴۰ دقیقه نشده بود که دوباره آقای احمدی زنگ زد و گفت بازی شما لغو شد؛ نه دیگر شیراز را بروید نه بازی پارس جنوبی. پرسیدم چطور، چرا لغو شد؟ گفتند آقای احمد محمدی برای این بازی انتخاب شده است.»
این داور فوتبال در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک مبنی بر اینکه آیا همین اتفاق هم افتاد و احمد محمدی برای دو بازی انتخاب شد، اظهار داشت: «برای بازی پارس جنوبی که این اتفاق رخ نداد، اما برای بازی شیراز خود او رفت که فکر میکنم در همان بازی یک گلی رد و بدل شد که مورددار بود و گل سالمی به ثمر نرسید. فکر کنم بازی بین یک تیم از شیراز و تهران بود، ولی اسم تیمها خاطرم نیست.»
شاهولی سپس به مسابقه دیگری در لیگ دسته اول اشاره کرد و گفت: «برای یک بازی دیگر در لیگ دسته اول که در گچساران بود ابلاغیه داشتم؛ خانم بهروزی با من تماس گرفت و بدون سلام گفت سریع یک زنگ به خداداد بزن، کارت داره! گفتم قضیه چیست؟ گفت زنگ بزن. زنگ زدم به آقای افشاریان و گفتم بله استاد، در خدمتیم. پرسید کجایی؟ گفتم استاد در مسیر هستم و برای بازی میروم. گفت کجای مسیر هستی، گفتم رامهرمز، گفت اگر نرفتی خواهش میکنم برگرد، به شرفم قول میدهم یک بازی بزرگتر بدهم. این تماسها و تاریخها مشخص است و بررسی کنند موقعی که میگویم به من زنگ زدهاند یا نه. گفتم استاد من این مسیر را آمدم، چرا؟ گفت برگرد، به شرفم قسم میخورم بازی بزرگتری بدهم. برای این بازی برگرد و من هزینه ایاب و ذهاب را هم میدهم. من برگشتم و فکر کنم یک داور از چهارمحال و بختیاری برای آن بازی گذاشتند و همان داور با دو قضاوت در لیگ دسته اول، بدون هیچ سابقهای و قضاوت خاصی در لیگ دسته اول، رفت لیگ برتر. با همان بازی با پشتوانهای که دارد و ما هم میدانیم پشتوانهاش کیست، به لیگ برتر رفت. من از ۹۷ در لیگ دسته اول داوری کردم و دو سال هم در لیگ برتر بودم، اما به این دلیل که نمیتوانیم به این آقایان خدمات بدهیم و برای آنها خرج کنیم، اینگونه متضرر شدیم و میشویم.»
در صحبتهای عبدالنبی پورخلف با تابناک او اشاره کرده بود که داوری هم برای بازی نفتوگاز گچساران و چادرملو پیشنهادی دریافت کرده که بازی را به سود تیمی خاص در بیاورد. شاهولی همان داور مورد اشاره پورخلف است که در این خصوص اظهار داشت: «بازی نفتوگاز گچساران و چادرملوی اردکان داور بودم و بازی برای هر دو تیم ۶ امتیازی بود. به محض رسیدن ما به مهمانسرای نفت، دیدیم افرادی که گفتند از عوامل نفت هستند به سمت ما آمدند. آنها گفتند از طرف کمیته داوران آمدیم، سلام رساندند و با توجه به شرایط بازی، ما آرزو میکنیم بازی خوبی داشته باشید و انتظار داریم! اگر قرار است حمایت شوید، کمکمان کنید! گفتم ما چه کمکی میتوانیم کنیم، شما بازی خودتان را کنید و به هر حال هر نتیجهای بخواهد رقم بخورد دست ما نیست. گفت اگر قرار است پیشرفت کنید، ما انتظار کمک داریم! با همین لحن با ما صحبت کردند.»
این داور فوتبال که حالا سوت داوری از دستانش خارج شده در ادامه یادآور شد: «در آن بازی چه شرایطی که برای ما به وجود آوردند؛ آقای پیروز قربانی سر همان بازی جو روانی علیه ما راه انداخته بود و بعد که تیم نفتوگاز بازی را باخت، مصاحبه آقای اخباری هم هست که شرایط بازی را توضیح داد و گفت داور بازی شرافتمندانه قضاوت کرد، اما بعد از آن روند، ما خیلی کند شد و از لیگ برتر هم حذفم کردند. یعنی نه تنها ارتقا پیدا نکردیم که از لیگ برتر هم حذف شدیم. بازی دیگری بود که داور آن بودم و آنها میخواستند بازی را به سود تیمی در بیاوریم، اما نتیجه برعکس شد و پرواز برگشتم را لغو کردند.»
شاهولی در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت زمان داوریاش با پیشنهاد مالی یا تطمیع مواجه شده یا نه، گفت: «در همان بازی لیگ دسته سوم که گفتم اجازه ندادم آن آقا صحبت کند و بعد از تماس، اعلام کردند دیگر داور بازی نیستم، آن شخص گفت پیش از بازی هر طوری شما بخواهید جبران میکنم. مبلغ هم برای او مهم نبود، چون میگفت ما چقدر هزینه کردیم به اینجا رسیدیم و اگر بخواهیم برای سال آینده هم هزینه کنیم، بیشتر از این میشود و هر طور گفتید من پیش از بازی جبران میکنم.»
وی در خصوص اینکه آیا متوجه شدید فردی که تماس گرفت، چه کسی بوده و آیا این موضوعات را با کمیته اخلاق یا کمیته داوران در میان گذاشته یا نه، اظهار داشت: «نه، متأسفانه حتی وقتی آمدم ببینم چه کسی است، اطلاعات تماس را حذف کرد. قبلاً هم اتفاق افتاده بود که دوستان دیگری مسائل را به فدراسیون گفته بودند و فدراسیون شاکی شده بود که چرا این موضوع را بازگو کردهاید. یک بار حین برگزاری کلاس دانشافزایی در تهران که داور لیگ برتری هم بودم، یک نفری آمد تا درباره این مسائل صحبت کند که فکر میکنم از اعضای کمیته انضباطی بود. در پایان جلسه به او گفتم استاد از صحبتهای شما خوشم آمد؛ مسائلی هست که به ما و دیگر داوران پیشنهاد میشود، اما نمیپذریم و بعد که میخواهیم صحبت کنیم گیر میدهند. این فرد گفت خیلی خودتان را به دردسر نیاندازید، چون کسی نیست که رسیدگی کند. چون نمایندگان [مجلس] دخالت میکنند، فلانیها دخالت میکنند و به سرانجام نمیرسد و خودتان را تابلو نکنید.»
این داور سابق لیگ برتری در خصوص اینکه آیا موضوع دخالت یک نماینده مجلس از استان چهارمحال و بختیاری که منجر به حضور پررنگ داوران شهرکردی و رشد آنها شده است صحت دارد یا نه، خاطرنشان کرد: «خود چهارمحال را واقف نیستم، اما شک نکنید چنین موضوعی هست. نه فقط در این استان که در سایر استانها هم این مسائل را داریم. مدرکی از جمله فیلم یا عکس ندارم که رو کنم، اما چیزهایی هست و داورانی هم داریم که حاضرند در این باره صحبت کنند؛ در یک بازی حساس در بندر گناوه که داور آن بازی بودم، یک نماینده مجلس بود که برش زیادی دارد؛ با فشاری که آورد وارد رختکن داوران شد. از او خواستیم بیرون برود و گفت آقای ممبینی سلام رساند، آرزو کرد بازی خوبی داشته باشید و فقط خواستم این را بگویم. گفتم دست شما درد نکند و بروید بیرون. موقعی که از رختکن خارج شدم، آمد کنارم و گفت اگر میخواهی پیشرفت کنی و هدایت [ممبینی] کمک کند، کمک کن بازی را ببریم. من جواب ندادم بازی تمام شد و باختند. [از شانس بد ما هم تیمهای آنها همیشه میبازند.] بعد از بازی که باختند آمد انواع و اقسام فحشها را به من داد. رکیکترین فحاشیها را به من کرد. من گزارش هم نوشتم و نمیدانم گزارش را گذاشتند به کمیته انضباطی برسد یا نه که با شرایطی که من دیدم، بعید میدانم.»
شاهولی با اشاره به درگیری لفظی این نماینده مجلس اظهار داشت: «این نماینده مجلس در ادامه گفت به شرف و ناموسم قسم میخورم که دیگر نمیگذارم هدایت ممبینی اجازه دهد داوری بگیری و رشد کنی. جلوی پیشرفتت را میگیرم. این را نه فقط برای من برای دیگر داوران از جمله شجاعی و افشار و مرشدی و گرجی رخ داده؛ با همین صحبت هدایت ممبینی علیه من شد. در کلاسهای کرج بچههای خوزستان برای ممبینی سوغاتی گرفته بودند و از قبل به من هم نگفتند که سوغاتی میبرند. بعداً گفتند که تو هم بیا و من گفتم در این فازها نیستم. بعد ممبینی پرسیده بود شاهولی چه؟ که آنها گفته بودند هر چه گفتیم نیامد. ممبینی با من لج افتاد. اگر آمار بگیرید متوجه میشوید که کمیته داوران استان خوزستان چه رابطههایی با هدایت ممبینی داشتند و چه رابطههایی با داورانی که بعداً آوردند و علم کردند! من مدرک ندارم، اما این را میتوانید آمار بگیرید که از برخی رابطههای ... بگیر تا پولهایی که جابهجا میشود یا وثیقههایی که داوران برای برخیها میگذارند.»
وی افزود: «از آقای پورافشار که کمیته داوران خوزستان بود بپرسید که چه رابطهای با هدایت ممبینی و احمدی خزانهدار هیأت فوتبال استان خوزستان وجود دارد؟ پورافشار میشود رئیس کمیته داوران که دفتردار خودش بوده یا فلان داور در آن اداره استخدام میشود. زنجیرهوار این کارها انجام میشود. داوری در لیگ دسته دوم اشتباهی کرده که اصلاً قانون را نمیدانسته؛ توپ در دست دروازهبان بوده و مهاجم توپ را گل کرده ادامه بازی داده و همان بازی ۵ بر صفر شده است. جار و جنجال این بازی به شبکههای خارجی کشیده شد، این داور بازی را خراب میکند، اما روی او مانور میدهند و نه تنها محروم نمیشود که او را به لیگ برتر میآورند. لیگ برتر پخش مستقیم میگیرد و همه اینها دلایل واضحی است که چه اتفاقی میافتد.»
این داور فوتبال يادآور شد: «داوری سراغ دارم، آقای ... از یزد یا ... از چهارمحالوبختیاری که چه سالی داوری را شروع کردند و درجه سه گرفتند. داور یزدی سال ۹۵ به داوری آمده و درجه سه گرفته و الان در لیست بینالمللی است. طبق قانون باید ۷ سال و نیم زمان میبرد تا داور درجه ملی شود. چه مراحلی طی شده که در ۷ سال و نیم در کلاسهای فیفا نشسته و دو سال است در لیگ برتر حضور دارد؟ ارتباطات باید مشخص شود. ما میدانیم از کجا حمایت میشوند، اما نمیتوانیم بگوییم چگونه حمایت میشوند، نمیتوانیم بگویم فلان نماینده یا فلان فامیلشان که در فلان قوه کار میکند از اینها حمایت میکنند.»
شاهولی خاطرنشان کرد: «داورانی را که هدایت ممبینی در فدراسیون فوتبال علم کرد و اکثراً لیگ برتری هستند، رصد کنید که اینها چطور و با چه آیتمهایی حمایت شدند تا او رأی استانها را بگیرد و یک دلیل واضح همین است. داوران را من تک به تک اسم میبرم که کدام بازیها را سوت زدند و بازیها چطور تمام شد. بازی خیبر خرمآباد را چه کسانی سوت زدند چند پنالتی گرفته شده و چند بازی داور تکراری رفته است. مثال بخواهیم بزنیم خیلی زیاد است.»
به گزارش تابناک، تمام افرادی که با نام یا جایگاه حقوقیشان در این خبر به آنها اشاره شده است، این حق را دارند که پاسخ صحبتهای شاهولی را بدهند و تابناک این آمادگی را دارد که پاسخ این افراد را منتشر کند.
