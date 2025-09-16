به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ اردوغان تصریح کرد: «اسرائیل نه در خدمت یک دین، بلکه در خدمت یک ایدئولوژی منحرف است. نتانیاهو و دار و دستهاش چیزی جز داستانهای ساختگی از صهیونیسم به جهان نمیگویند.»
وی ادامه داد: «اقدامات اسرائیل نه تنها به مسلمانان و مسیحیان، بلکه به یهودیان نیز آسیب رسانده است. وقتی به یهودیانی که با نسلکشیهای اسرائیل مخالفند گوش میدهید، به وضوح میبینید که صهیونیسم چقدر یک ایدئولوژی خطرناک است. اگر قرار باشد اسرائیل صهیونیستی با چیزی مرتبط به آن باشد، آن چیز تروریسم و فاشیسم است.»
