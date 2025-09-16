نماینده اسکار ایران مشخص شد

فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار به اتفاق آرا به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال 2026 به آکادمی اسکار معرفی شد.

فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» از میان ۵ نامزد نهایی، با اکثریت آرا به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار ۲۰۲۶ معرفی شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، هیأت انتخاب نماینده ایران پس از بررسی آثار برگزیده، فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار را به اتفاق آرا شایسته حضور در این رقابت جهانی دانست و به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال ۲۰۲۶ به آکادمی اسکار معرفی کرد.

پانته‌آ پناهی‌ها (بازیگر)، آزاده موسوی (مستندساز)، ابوالحسن داودی (کارگردان)، فرهاد توحیدی (فیلمنامه‌نویس)، هومن بهمنش (مدیر فیلمبرداری)، محمدرضا دلپاک (طراح صدا و عضو آکادمی اسکار)، مصطفی کیایی (کارگردان)، علی دهکردی (بازیگر) و محمدرضا تشکری (دبیر کمیته و معاون بین‌الملل و پخش کننده بین‌المللی) اعضای ۹ نفره هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران برای حضور آکادمی اسکار ۲۰۲۶ را تشکیل دادند.