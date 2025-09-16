رایزنی گروسی و مقام آلمانی درباره ایران

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه و با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار و گفتوگوی خود با معاون پارلمانی دولت آلمان درباره موضوع هستهای ایران و ایمنی هستهای در اوکراین خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در پیام خود خاطرنشان کرد: نشست به موقع کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی با «ریتا شوارتزلوهر-ساتر» معاون پارلمانی آلمان درباره فعالیتهای آژانس در ایران و تلاشهای ما برای ایمنی و امنیت هستهای در اوکراین.
گروسی افزود: ما همچنین به بررسی همجوشی هستهای و چگونگی تأثیرگذاری واقعی ابتکارات برجستهمان، مانند RaysOfHope (ابتکاری از سوی آژانس اتمی برای رسیدگی به خلاء مراقبتهای سرطان و دسترسی به درمان سرطان برای کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند)، NUTECPlastics (ابتکار آژانس اتمی برای مبارزه با چالش جهانی آلودگی پلاستیکی) و Atoms۴Food (ابتکاری برای کمک به کشورها در افزایش امنیت غذایی و مقابله با گرسنگی رو به گسترش) پرداختیم.
مدیرکل آژانس اتمی در ادامه از حمایتهای آلمان از این تلاشها تشکر و قدردانی کرد.
شصتونهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور) تا ۱۹ سپتامبر(۲۸ شهریور) در وین در حال برگزاری است.
