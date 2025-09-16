En
آزادی ۳ گروگان هندی از چنگ باند آدم ربایان در تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: پلیس آگاهی تهران با شناسایی و یورش به مخفیگاه گروگان گیران در ورامین، ۳ تبعه هندوستانی را آزاد کرد.
آزادی ۳ گروگان هندی از چنگ باند آدم ربایان در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: یازدهم اردیبهشت‌ماه امسال، یک فقره آدم‌ربایی اتباع هندی به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش داده شد که به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات تخصصی آغاز شد.

وی افزود: اقدامات اطلاعاتی حکایت از آن داشت، سه تبعه هندوستانی در کشور خود با یک صفحه اینستاگرامی تحت عنوان دریافت ویزای کشور استرالیا آشنا ارتباط گرفتند و با گردانندگان آن (اتباع خارجی) در تهران قرار ملاقات گذاشتند، اما پس از اینکه با هواپیما به تهران آمدند ناپدید شدند.

سردار گودرزی گفت: این در حالی بود که چند روز پس از این ماجرا چند آدم‌ربا با خانواده اتباع هندی تماس گرفتند و درخواست یک میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: تیم جنایی در نخستین‌گام با اقدامات گسترده اطلاعاتی، هویت آدم‌ربایان اتباع (غیرایرانی) را شناسایی کردند و در ادامه به سراغ رصد‌های اطلاعاتی رفتند و مخفیگاه دقیق متهمان را در ورامین شناسایی و پس از کسب مجوز‌های لازم قضائی بی‌درنگ راهی محل موردنظر شدند.

وی تصریح کرد: با تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، چهار تن از متهمان در یک عملیات ضربتی دستگیر و سه تبعه هندوستانی آزاد شدند؛ همچنین در بررسی‌های دیگر مشخص شد که چند تبعه دیگر از کشور‌های مختلف نیز در آن محل به گروگان گرفته شده‌اند که آنها نیز به همین روش گرفتار گروگان گیران بودند که آنها نیز حسب دستور قضائی پس از رهایی به سفارتخانه‌های مرتبط کشورشان تحویل شدند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و سیر مراحل قانونی در دادسرای جنایی ادامه دارد.

