یک پزشک شناختهشده در تهران به اتهام واگذاری جواز مطب به فرد غیرپزشک و انجام جراحیهای غیرمجاز بازداشت شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، تحقیقات نشان میدهد در مطب او، افراد فاقد صلاحیت پزشکی اقدام به جراحیهایی همچون بلفاروپلاستی (عمل زیبایی پلک) کردهاند که به آسیبهای جدی و حتی فوت یکی از بیماران منجر شده است.
بر اساس گزارش معاونت درمان، پزشک فقط پروندهها را مهر میکرده و هنگام جراحی در اتاق عمل حضور نداشته است.
فیلمهای ضبطشده از بازرسی نشان میدهد افراد غیرمتخصص در حال جراحی بودهاند در حالی که پزشک در اتاق مجاور استراحت میکرده است.
تعدادی از شاکیان اعلام کردهاند در کلینیکهای غیرمجاز، منشی یا افراد بدون صلاحیت اقدام به تزریق فیلر و لیزر کردهاند که موجب عوارضی، چون آبسه، تورم و کبودی دائمی شده است.
همسر یکی از بیماران متوفی روایت کرده که پزشک در اتاق عمل حضور نداشته و شرایط بیمار به سرعت بحرانی شده است.
رئیس مرکز نظارت وزارت بهداشت: «مداخلات غیرمجاز در حوزه زیبایی به شدت افزایش یافته و اجاره جواز مطب توسط برخی پزشکان، خطری جدی برای سلامت مردم است.»
معاون دادستان ویژه جرایم پزشکی گفت: «واگذاری مهر و جواز به افراد غیرپزشک، معاونت در جرم محسوب میشود. همچنین تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است.»
این پزشک خاطی متهم به راهاندازی صفحات اینستاگرامی غیرمجاز و تبلیغات جراحیهای زیبایی نیز هست. قوانین کشور تبلیغات درمانی و پزشکی را در فضای مجازی ممنوع کردهاند و این صفحات بدون مجوز، غیرقانونی محسوب میشوند.
این پرونده ابعاد گستردهای از اجاره جواز مطب، جراحیهای غیرمجاز، تبلیغات فریبنده و آسیبهای جبرانناپذیر بیماران را آشکار کرده است.
مراجع قضائی و نظارتی اعلام کردهاند که با همکاری یکدیگر، این چرخه خطرناک را متوقف و با متخلفان برخورد قاطع خواهند کرد.
