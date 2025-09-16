En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شکست لایحه حمایت از ایرانیان خارج در مجمع تشخیص

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی مواد‌ لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور را مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۸۵
| |
2 بازدید
شکست لایحه حمایت از ایرانیان خارج در مجمع تشخیص

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیئت عالی نظارت ارجاع شده است‌ در جلسه شنبه 22 شهریورماه 1404 کمیسیون‌ حقوقی و قضایی مجمع  با حضور اکثریت اعضا و به ریاست عباسعلی، نایب رییس کمیسیون، مورد بحث و‌بررسی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این جلسه پس از گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه‌ ،‌ موادی از مصوبه مذکور از حیث رعایت سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد‌ لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر‌ با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

شایان ذکر است هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام براساس‌ گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام نظر خواهد کرد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص ایرانیان خارج کشور ایرانیان خارج نشین حمایت از ایرانیان خبر فوری
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عارف: شرطی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور نداریم
قالیباف: پیگیر حضور ایرانیان خارج از کشور در مجلس هستیم
وضعیت روند انتخابات در خارج از کشور
تذکر به مسئول اجرای قانون اساسی
انتصابات جديد در دبیرخانه مجمع تشخیص
آخرین وضعیت ایمیل بازگشت ایرانیان از زبان مدیرکل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۳ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۰ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005Zg1
tabnak.ir/005Zg1