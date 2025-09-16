شکست لایحه حمایت از ایرانیان خارج در مجمع تشخیص

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیئت عالی نظارت ارجاع شده است‌ در جلسه شنبه 22 شهریورماه 1404 کمیسیون‌ حقوقی و قضایی مجمع با حضور اکثریت اعضا و به ریاست عباسعلی، نایب رییس کمیسیون، مورد بحث و‌بررسی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این جلسه پس از گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه‌ ،‌ موادی از مصوبه مذکور از حیث رعایت سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد‌ لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر‌ با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

شایان ذکر است هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام براساس‌ گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام نظر خواهد کرد.

