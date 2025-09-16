واکنش سازمان غذا و دارو به کشت خشخاش

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «محمد هاشمی» سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره کشت خشخاش در کشور برای مصارف دارویی و در پاسخ به برخی نگرانی‌ها در این خصوص گفت: با توجه به درخواست سازمان غذا و دارو برای کشت شقایق سومنیفروم اولیفرا در کشور و موافقت رئیس‌جمهور؛ برخی از تبعات این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند که کشت قانونی این نوع شقایق تنها برای تولید دارو‌های حیاتی و مشتقات دارویی انجام می‌شود و هدف آن تأمین پایدار دارو‌های مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و اتاق عمل است. این فرآیند تحت نظارت و الزامات امنیتی و قانونی، مطابق پروتکل‌های بین‌المللی INCB انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: با توجه به گونه و واریته این شقایق، چون مثل روش‌های مرسوم قابلیت تیغ زدن ندارد، اصولا امکان سوءاستفاده عمومی یا مصرف غیرقانونی برای این گیاه وجود ندارد.

هاشمی اظهار داشت: به عبارت دیگر، سازمان غذا و دارو معتقد است با اجرای درست کشت قانونی و نظارت‌های دقیق، نگرانی‌های مربوط به تبعات اجتماعی و قاچاق مواد مخدر برطرف می‌شود و تنها هدف تأمین دارو و جلوگیری از کمبود آن در کشور است.

وی در ادامه گفت: سازمان غذا و دارو تأکید دارد که کشت قانونی صرفاً برای تولید دارو‌های حیاتی شامل مورفین، کدئین و سایر مسکن‌های قوی، انجام می‌شود و هیچ ارتباطی با مصرف غیرقانونی مواد مخدر ندارد. هدف اصلی تأمین پایدار دارو‌های حیاتی برای بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و نیازمند اتاق عمل است که کمبود آنها می‌تواند مستقیماً سلامت بیماران را تهدید کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت تامینی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراحل کاشت، داشت، برداشت و تولید دارو به خوبی قابل انجام است. این فرآیند باید تحت چارچوب‌های بین‌المللی و با اطلاع INCB انجام شود تا شفافیت لازم راداشته باشد.

وی تصریح کرد: همچنین اقدامات کنترلی و الزامات امنیتی قانونی باید به گونه‌ای طراحی شود که تبعات اجتماعی یا افزایش قاچاق مواد مخدر ایجاد نشود و تأمین نیاز درمانی کشور و امکان صادرات رسمی دارو به بازار‌های معتبر بین‌المللی فراهم گردد.