آکسیوس به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاع داده که دولت ترامپ از عملیات زمینی در غزه حمایت میکند و میخواهد این عملیات سریعاً پایان یابد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: روبیو نخواست که عملیات زمینی در غزه انجام نشود. دولت ترامپ اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و به آن اجازه میدهد درباره جنگ در غزه تصمیم خود را بگیرد.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی هم نوشت: جنگ در غزه جنگ ترامپ نیست بلکه جنگ نتانیاهو است و او مسئول آنچه پس از این رخ خواهد داد خواهد بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید