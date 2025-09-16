آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاع داده که دولت ترامپ از عملیات زمینی در غزه حمایت می‌کند و می‌خواهد این عملیات سریعاً پایان یابد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: روبیو نخواست که عملیات زمینی در غزه انجام نشود. دولت ترامپ اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و به آن اجازه می‌دهد درباره جنگ در غزه تصمیم خود را بگیرد.

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی هم نوشت: جنگ در غزه جنگ ترامپ نیست بلکه جنگ نتانیاهو است و او مسئول آنچه پس از این رخ خواهد داد خواهد بود.