ویدیویی که به تازگی از گفتوگوی علیرضا سعیدی عضو معمم شورای شهر کرج با شهردار این کلانشهر منتشر شده یا ما به تازگی دیدهایم اطلاعات جالب و قابلتأملی به دست میدهد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ شهرداری کرج ۱۲ هزار کارمند دارد که مجموعاً ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق به آنان پرداخت میشود که از این ۱۲۰۰۰ نفر حقوق ۷۰۰ نفر از شهردار کرج بیشتر است.
عضو شورای شهر از شهردار خواسته گزارشی ارایه دهد تا مشخص شود این ۷۷۰ نفر در حال انجام چه کاری هستند که حقوق و مزایای آنان بیش از شهردار است که در ساختار اداری نفر اول شناخته میشود.
هر چند عدد ۱۲ هزار کارمند در قیاس با شهری مانند قم که شهرداری آن ۴ هزار کارمند دارد زیاد به نظر میرسد ولی چند نکته را باید در نظر گرفت:
نخست این که میزان ورودی و خروجی یا درآمد - هزینه شهرداریها متفاوت است و چه بسا قیاس کرج با قم از برخی نظرها درست نباشد.
دوم این که باید مشخص شود آن ۷۷۰ نفر که در کرج بیش از شهردار حقوق میگیرند پرسنل اداری و دفتریاند یا متخصص؟ مثلا اگر شخص متخصص آتشنشانی یا پلسازی یا موارد دیگر تخصصی باشد و از شهردار بیشتر دریافتی داشته باشد اشکالی ندارد منتها به نظر میرسد اشکال کار در این است که در هر دوره شورای شهر افرادی فارغ از تخصص و نیاز به شهرداری تزریق میشوند.
بخشی از تحمیلها از جانب بعضی اعضای شورای شهر است و شهردار منطقه یا شهردار اصلی ناچارند زیر بار بروند، چون دستشان زیر ساطور استیضاح است همانگونه که وزیران به خواستهای برخی نمایندگان تن میدهند، چون حربۀ استیضاح را در دست دارند.
وجه تکان دهندۀ این ویدیو این است که سازمانهای خدماتی تأسیس شدند تا به مردم خدمات بدهند. مثلا ادارۀ برق یا سازمان آب تا مردم از برق و آب برخوردار باشند. مردم کار میکنند و مالیات میپردازند تا حقوق آنان و خدمات دهی به خودشان تأمین شود. تا اینجا معقول است، اما دو اتفاق دیگر به مرور زمان رخ داده است:
اولی سازمانهایی است که خدمات خاصی ارایه نمیدهند و مردم هم راضی نیستند بودجۀ آنان از محل عوارض ایشان تأمین شود.
دوم این که قاعده وارونه شده به جای آن که آنان خدمات بدهند مردم کار میکنند و عوارض میدهند تا کارمندان شهرداری بتوانند چرخ زندگیشان را بگردانند!
البته کارکنان شهرداری هم بخشی از مردماند ولی جا دارد به دستگاههای دولتی و عمومی یادآوری شود خادماند نه مخدوم.
