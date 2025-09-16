En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز حقوق‌های نجومی در کرج؛ ۷۰۰ نفر در لیست هستند

شهرداری کرج 12 هزار کارمند دارد که مجموعاً ماهانه 700 میلیارد تومان حقوق به آنان پرداخت می‌شود و از این 12000 نفر حقوق 700 نفر از شهردار کرج بیشتر است.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۷۰
| |
584 بازدید
|
۱

راز حقوق‌های نجومی در کرج؛ ۷۰۰ نفر در لیست هستند

ویدیویی که به تازگی از گفت‌و‌گوی علیرضا سعیدی عضو معمم شورای شهر کرج با شهردار این کلان‌شهر منتشر شده یا ما به تازگی دیده‌ایم اطلاعات جالب و قابل‌تأملی به دست می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ شهرداری کرج ۱۲ هزار کارمند دارد که مجموعاً ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق به آنان پرداخت می‌شود که از این ۱۲۰۰۰ نفر حقوق ۷۰۰ نفر از شهردار کرج بیشتر است.

 عضو شورای شهر از شهردار خواسته گزارشی ارایه دهد تا مشخص شود این ۷۷۰ نفر در حال انجام چه کاری هستند که حقوق و مزایای آنان بیش از شهردار است که در ساختار اداری نفر اول شناخته می‌شود.

 هر چند عدد ۱۲ هزار کارمند در قیاس با شهری مانند قم که شهرداری آن ۴ هزار کارمند دارد زیاد به نظر می‌رسد ولی چند نکته را باید در نظر گرفت:

 نخست این که میزان ورودی و خروجی یا درآمد - هزینه شهرداری‌ها متفاوت است و چه بسا قیاس کرج با قم از برخی نظر‌ها درست نباشد.

 دوم این که باید مشخص شود آن ۷۷۰ نفر که در کرج بیش از شهردار حقوق می‌گیرند پرسنل اداری و دفتری‌اند یا متخصص؟ مثلا اگر شخص متخصص آتش‌نشانی یا پل‌سازی یا موارد دیگر تخصصی باشد و از شهردار بیشتر دریافتی داشته باشد اشکالی ندارد منتها به نظر می‌رسد اشکال کار در این است که در هر دوره شورای شهر افرادی فارغ از تخصص و نیاز به شهرداری تزریق می‌شوند.

 بخشی از تحمیل‌ها از جانب بعضی اعضای شورای شهر است و شهردار منطقه یا شهردار اصلی ناچارند زیر بار بروند، چون دست‌شان زیر ساطور استیضاح است همان‌گونه که وزیران به خواست‌های برخی نمایندگان تن می‌دهند، چون حربۀ استیضاح را در دست دارند.

 وجه تکان دهندۀ این ویدیو این است که سازمان‌های خدماتی تأسیس شدند تا به مردم خدمات بدهند. مثلا ادارۀ برق یا سازمان آب تا مردم از برق و آب برخوردار باشند. مردم کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند تا حقوق آنان و خدمات دهی به خودشان تأمین شود. تا اینجا معقول است، اما دو اتفاق دیگر به مرور زمان رخ داده است:

 اولی سازمان‌هایی است که خدمات خاصی ارایه نمی‌دهند و مردم هم راضی نیستند بودجۀ آنان از محل عوارض ایشان تأمین شود.

 دوم این که قاعده وارونه شده به جای آن که آنان خدمات بدهند مردم کار می‌کنند و عوارض می‌دهند تا کارمندان شهرداری بتوانند چرخ زندگی‌شان را بگردانند!

 البته کارکنان شهرداری هم بخشی از مردم‌اند ولی جا دارد به دستگاه‌های دولتی و عمومی یادآوری شود خادم‌اند نه مخدوم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شهرداری کرج حقوق های کلان حقوق های نجومی خبر فوری کرج کارمندان علیرضا سعیدی شورای شهر کرج
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کرج لرزید؟
تاثیر یک دارو در کارکنان شیفت شب
توقیف خودرو «نیسان پلاتینیوم» قاچاق در کرج
اعلام جزییات تغییر در پرداخت حقوق کارمندان
تصویب افزایش ۴ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق کارمندان
پارک‌های کرج تعطیل شد
ساعت کاری کارمندان از ۱۵ خرداد تغییر می‌کند؟
نجات ۵ خانواده که وسط رودخانه کرج گرفتار شدند
برخورد جوان کرجی با قطار باعث مرگ او شد
تعیین تکلیف بدهی دانشگاه خوارزمی به شهرداری کرج
رسیدگی‌گزینشی‌به‌حقوقهای‌نجومی در دیوان محاسبات
مقایسه جهانی ساعت کار کارمندان
زمزمه های حقوق های نجومی در سازمان حسابرسی
تداوم دردسرهاي کارمندان انتقال يافته از پايتخت
خروج کارمندان از تهران عملی شد؟ نشد؟
ارسال۸۷پرونده‌حقوق‌نجومی‌به‌دادسرای‌دیوان محاسبات
دردسر جديد براي برخي کارمندان استخدام پيماني
احداث يك پروژه بزرگ عمراني با حمايت بانك شهر
هشدار درباره رونق دوره‌هاي آموزشي کارمندان
اقدام جالب در معرفي کارمندان بدهکار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
در مشهد هم هرماه شهرداری درآمد هنگفتی از پارک ماشین ها در کنار خیابان دراد که مشخص نیست صرف چه کاری می شود.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۳ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۰ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005Zfm
tabnak.ir/005Zfm