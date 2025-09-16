En
اقدام جنجالی خانواده اسرای اسرائیل مقابل منزل نتانیاهو

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که خانواده‌های اسیران اسرائیلی، شب گذشته چادرهای تحصن را در مقابل منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس برپا کردند.
خانواده اسرای اسرائیلی جلوی منزل نتانیاهو چادر زدند

