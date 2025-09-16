اقدام جنجالی خانواده اسرای اسرائیل مقابل منزل نتانیاهو

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06f1\u06f2 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0635\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0628\u0631\u067e\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.